Nicușor Dan spune „foarte direct”: „Am avut o influență a SRI în viața noastră politică, în decizii, în zona economică”

Președintele Nicușor Dan a refuzat joi seară să confirme dacă îi va nominaliza pe Marius Lazurca și pe Gabriel Zbârcea la conducerea principalelor servicii de informații ale țării, dar a făcut o afirmație neașteptată: „S-o spunem foarte direct, am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică, și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”.

Întrebat, într-un interviu acordat postului Digi24, cum își explică interesul crescut din spațiul public pentru nominalizările pe care le va face la conducerea SRI și SIE, președintele a răspuns: „Pentru că, s-o spunem foarte direct, am avut o influență, mai puțin a SIE, dar am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică, și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles că noi trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale care trebuiau să dispară, și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.

Chestionat când va face nominalizările pentru șefia celor două servicii secrete, șeful statului a precizat: „La momentul oportun. Pentru că este un dialog care este între între președinte și partidele din coaliție, între partidele din coaliție între ele și la momentul în care această discuție nu se va suprapune cu alte discuții care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea și o vom tranșa”.

La insistența moderatorului dacă printr-o asemenea declarație confirmă că cele două nume reprezintă propunerile pe care le va face, Nicușor Dan s-a limitat să afirme: „Înțelegeți doar că în momentul potrivit, discuția între mine și partide va avea loc, mai mult de atât nu pot să spun”.

Marius Lazurca, rechemat din postul de ambasador: „L-am chemat să ocupe o poziție la București”

Săptămâna trecută, pe 15 septembrie, președintele României a semnat decretul de rechemare a lui Marius Lazurca din postul de ambasador în Mexic, la finalul mandatului de 4 ani.

Numele lui Lazurca a fost vehiculat recent pentru conducerea Serviciului de Informaţii Externe.

Lazurca este în funcția de ambasador în Mexic din 2021, astfel că i s-a încheiat mandatul uzual de 4 ani. Marius Lazurca (54 de ani), diplomat de carieră, a mai fost ambasador la Vatican și în Ungaria.

Într-un interviu acordat ulterior în cursul zilei de 15 septembrie televiziunii Antena 3 CNN, președintele României a fost întrebat despre rechemarea lui Marius Lazurca de la postul din Mexic.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, o cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, a răspuns Dan.

Moderatorul Antena 3 a repetat întrebarea, insistând să obțină de la președinte răspunsul la întrebarea: „L-ați chemat pentru șefia SIE?”. „L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a adăugat Nicușor Dan.

Pentru șefia SRI, cel mai recent nume luat în calcul este avocatul Gabriel Zbârcea, a scris G4Media.

Întrebat, în 31 august, despre numele vehiculate pentru șefia serviciilor de informații, președintele Nicușor Dan a răspuns că toată discuția pe această temă „e relativă”. „În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanți veți afla“, a spus la acel moment șeful statului.

Acum „suntem la nivel de speculații”, a adăugat el. Întrebat despre numele vehiculate deja în spațiul public, președintele a refuzat să confirme sau să infirme numele vehiculate.

Șeful statului a precizat: „În momentul în care o să fac propunerea oficială, o să fiu sigur că Parlamentul va vota”.

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”.