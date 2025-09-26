Premierul Moldovei, despre influența rusă în alegeri: „Au speriat foarte mulți oameni asociind UE cu războiul”

Premierul moldovean Dorin Recean face o declarație de presă, la sediul guvernului din Chișinău, pe 13 septembrie 2024. Sursa foto: Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Premierul moldovean Dorin Recean a spus, la Digi 24, că propaganda Rusiei în Moldova a avut ca scop asocierea Uniunii Europene cu războiul, astfel că mulți oameni sunt speriați. Recean a afirmat că, dimpotrivă, un succes al PAS la alegerile din duminică va avea ca efect intrarea în UE a Republicii Moldova, ceea ce va asigura pacea și securitatea țării începând cu 2028.

Dorin Recean a spus că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să reacționeze în cazul în care forțele pro-ruse vor încerca să provoace turbulențe post-electorale.

„Federația Rusă în alianță cu cei din grupările criminale și infracționale s-au aliat să dea o loviură de stat electorală în Moldova. Instituțiile statului sunt pregătite pentru orice scenariu de destabilizare, avem deja foarte multă experiență”, a declarat șeful guvernului de la Chișinău.

Recean a spus că, pe lângă răspunsul autorităților la provocări, cel mai bun răspuns pe care-l pot da moldovenii este să vină masiv la urne, făcând un apel inclusiv la cetățenii moldoveni aflați în România care au la dispoziție secții de votare în mai toate orașele mari.

Premierul a făcut și un apel la un vot pentru PAS, partidul de guvernământ, care „are capacitatea ca în 2028 să adăpostim Republica Moldova în pace și securitate în Uniunea Europeană. Asta este unica metodă pentru noi să învingem și Republica Moldova să-și determine singură viitorul.”

„Noi nu luptăm cu concurenți electorali, ci cu Federația Rusă care și-a pus tunurile de propagandă, au speriat foarte mulți oameni asociind Uniunea Europeană cu războiul De asta este foarte importnat să ieșim cu toții la vot”, a conchis Dorin Recean.

Sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a-și trimite reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldovei după alegerile din 28 septembrie. E vorba de PAS, alianța din jurului socialistului Igor Dodon, partidul lui Usatîi și alianța primarului Chișinăului, Ion Ceban. Sondajele mai arată însă că niciuna dintre acestea formațiuni nu poate face singură majoritatea în Parlament. În același timp, liderii partidelor exclud varianta formării unor coaliții de guvernare după 28 septembrie. În aceste condiții, nu sunt excluse nici alegerile anticipate.