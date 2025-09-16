Doar trei partide vor intra în Parlamentul Republicii Moldova, arată un nou sondaj înaintea alegerilor din 28 septembrie / Cine sunt favoriții scrutinului

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se află pe primul loc în preferințele electoratului cu mai puțin de două săptămâni înaintea scrutinului legislativ din Republica Moldova, potrivit sondajului realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research.

Doar trei partide ar intra în legislativul de la Chișinău la următoarele alegeri, arată un sondaj dat publicității marți, cu 12 zile înaintea alegerilor parlamentare din 20 septembrie și citat de Ziarul de Gardă.

Potrivit sondajului realizat de Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu, aflat în prezent la guvernare, ar fi votat de 29,7% dintre alegători.

Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev, ar fi votat de 13,2% dintre alegători, potrivit aceluiași sondaj.

Analiza mai arată că în parlament ar mai intra doar Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, acesta fiind creditat cu 7,5%.

Blocul „Alternativa” – format chiar anul acesta, de primarul actual al Chișinăului, Ion Ceban, candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, Alexandr Stoianoglo, fostul prim-ministru Ion Chicu și fostul deputat comunist Mark Tkaciuk – nu ar intra însă în legislativ, fiind creditat cu doar 4,2%.

26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă.

Dintre participanții la sondaj, aproape 70% au spus că vor ieși sigur la vot pe 28 septembrie.

Aproape 18% au răspuns că mai degrabă vor participa decât nu vor participa la vot, 3,6% dintre respondenți au spus că mai degrabă nu vor participa la scrutin, aproape 6% au spus că, cu siguranță, nu vor vota la aceste alegeri, iar 3% au spus că nu știu sau au refuzat să răspundă.

Ce au spus alte sondaje

Alte analize electorale date publicității săptămâna trecută au oferit rezultate diferite.

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington, consultat de Deschide.md, pentru PAS ar vota 39% dintre respondenții deciși să meargă la urne.

Pentru blocul „Patriotic” ar vota 22%, iar blocul „Alternativa” ar obține și el 10% din voturi, potrivit acestui sondaj.

Alte forțe politice, inclusiv „Partidul Nostru”, nu ar trece pragul de reprezentare de 5% pentru partide și 7% pentru blocuri electorale.

Un alt sondaj iData a oferit și el alte proiecții.

Potrivit analizei iData, blocul „Patriotic” ar fi votat de 25,2% din totalul alegătorilor (fără diaspora și cei din stânga Nistrului) și de 36% dintre alegătorii deciși să meargă la vot. PAS aduna 24,3% din totalul alegătorilor și 34,7% dintre alegătorii deciși să meargă la urne.