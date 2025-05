Premierul Poloniei, Donald Tusk, acuză deschis Rusia de incendierea unui complex comercial la Varșovia. Unul dintre autori a fost arestat. „Vă vom prinde pe toți!”

Serviciile secrete ruse s-au aflat în spatele unui incendiu masiv care a distrus aproape complet un centru comercial din Varşovia în luna mai a anului 2024, a declarat duminică premierul polonez Donald Tusk, după o investigaţie de un an în acest caz, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Acum știm cu siguranță că marele incendiu de la centrul comercial Marywilska din Varșovia a fost provocat de serviciile speciale ruse. Unii dintre făptași au fost deja reținuți, toți ceilalți sunt identificați și căutați. Vă vom prinde pe toți!”, a scris Tusk pe platforma X.

Polonia a fost o ţintă a acţiunilor de sabotaj, despre care oficialii au spus că fac parte dintr-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza funcţionarea ţărilor care susţin Ucraina, implicând tactici precum incendiile şi atacurile cibernetice.

De asemenea, procurorii lituanieni au acuzat, în luna martie, serviciile secrete militare ruse (GRU) că au orchestrat incendiul provocat într-un magazin IKEA din Vilnius în luna mai și au sugerat că acesta ar fi putut fi vizat pentru că logo-ul lanțului suedez din domeniul mobilei are aceleași culori ca steagul Ucrainei.

Flăcările au izbucnit în magazinul din capitala Lituaniei cu trei zile înainte ca centrul comercial Marywilska din Polonia, țară vecină, să fie afectat și el de un incendiu. Rusia neagă efectuarea de atacuri de sabotaj și afirmă că Occidentul alimentează sentimentele antirusești prin faptul că acuză Moscova pentru fiecare incident.

Investigațiile au constatat că incendiul de la IKEA are legături cu serviciile de informații militare ruse printr-un lanț de peste 20 de intermediari, a anunțat Arturas Urbelis, de la biroul procurorului general lituanian. „Lanțul include organizatorii, apoi mai mulți organizatori pentru anumite obiective, apoi mai mulți intermediari, toți până la făptași. Este un sistem în mai multe etape, foarte complex”, le-a spus Urbelis reporterilor.

Incendiul, care a fost declanșat de un detonator temporizat în primele ore ale zilei de 9 mai, a fost lichidat rapid, a adăugat Urbelis. Doi cetățeni ucraineni, unul sub 20 de ani, celălalt sub 18 ani la momentul respectiv, au primit 10.000 de euro și un vehicul BMW, second hand, pentru eforturile lor și au făcut numeroase călătorii din Polonia la Vilnius pentru a cerceta și a se pregăti, a precizat reprezentantul procuraturii lituaniene.

Unul dintre ei a fost reținut ulterior în Lituania, celălalt în Polonia și ambii vor fi judecați în țările respective, a mai anunțat el el.