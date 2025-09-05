Premierul Republicii Moldova anunță că fondurile fostei bașcane a Găgăuziei vor fi blocate. Irina Vlah candidează în alegeri într-o alianță cu Partidul Socialiștilor

Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista unui bloc electoral alături de socialiști și comuniști, vor fi blocate. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care candidează la rândul său pentru un mandat de deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit primului ministru este vorba despre o măsură restrictivă impusă de Canada.

„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului. Azi, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. (…)”, a scris Recean pe pagina sa de Facebook.

Acum câteva zile Centrul Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău, alături de Poliția Națională, au efectuat zeci de percheziţii la Chișinău, dar și în Găgăuzia, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de iniţiativă şi a concurenţilor electorali, precum şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute. Potrivit unui videoclip publicat de CNA, oamenii legii au descins inclusiv la sediul partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah.

Atunci, fosta bașcană a acuzat guvernarea de la Chișinău de presiuni politice în preajma alegerilor parlamentare.



„Inima Moldovei”, partidul condus de Vlah, face parte din Blocul “Patriotic”, format de partidele foștilor președinți Igor Dodon și Vladimir Voronin, dar și fostul premier Vasile Tarlev.

Potrivit sondajului „Barometrul iData, august 2025”, realizat de compania Date Inteligente, dintre cei care s-au hotărât cu cine votează, 30,1% ar vota pentru acest bloc. În același timp, 33,8% ar vota cu actualul partid de la guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate. Sondajul mai arată că aproape 11% dintre respondenții deciși ar alege Blocul Electoral „Alternativa”, condus de primarul Chișinăului Ion Ceban, iar 9,3% ar susține formațiunea „Partidul Nostru” al ex-primarului de Bălți Renato Usatîi.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie, când urmează să fie aleși cei 101 de deputați pe listele de partid. În total, până în prezent, pentru acest scrutin au fost înregistrați 22 de concurenți electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.