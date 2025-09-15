Premierul spaniol Sánchez, ținta unor critici fără precedent după manifestațiile pro-palestiniene de la Madrid: „I-a încurajat pe huligani” / Polițiștii îi cer demisia

Șeful guvernului de la Madrid i-a lăudat pe manifestanții pro-palestinieni care au întrerupt în mod repetat cursa ciclistă Vuelta a España. Asta l-a transformat într-o țintă a criticilor, din partea Israelului, a principalului sindicat al Poliției și chiar a prim-ministrei daneze Mette Frederiksen, compatrioata câștigătorului competiției cicliste din Spania – Jonas Vingegaard, scriu site-ul televiziunii daneze TV2 și ziarul spaniol Marca.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen l-a criticat dur pe omologul său spaniol Pedro Sánchez după ce mai multe etape ale Turului ciclist al Spaniei au fost date peste cap de manifestanții pro-palestinieni – în special etapa finală, când cicliștii nu au fost lăsați să treacă linia de sosire de la Madrid și să participe la ceremonia de premiere, scrie TV2.

Mesajul lui Frederiksen a venit în contextul în care Vuelta a fost câștigată de Jonas Vingegaard, din Danemarca.

„În ultimele săptămâni, o cursă ciclistă a fost distrusă de protestatari, iar sportul a fost luat ostatic în conflictele altora. Acest lucru este greșit”, a scris Mette Frederiksen pe Instagram.

„Deși de obicei nu amestec sportul cu politica, astăzi voi face o excepție. Colegul meu spaniol i-a lăudat ieri pe huligani. Nu sunt deloc de acord cu asta. În schimb, îi voi lăuda pe sportivi”, a adăugat ea în postare.

Critica fără precedent din partea prim-ministrei daneze a venit după ce șeful guvernului spaniol i-a lăudat pe manifestanții.

„Respect și recunoaștere pentru sportivi. Și admirația noastră pentru poporul spaniol care se mobilizează pentru cauze juste, precum Palestina”, a spus Sánchez duminică.

Etapa de la Madrid a fost a treia scurtată din cauza protestelor organizate pe parcursul întregii curse care a durat trei săptămâni.

Protestatarii au manifestat împotriva acțiunilor Israelului în Gaza în general și a participării echipei Israel-Premier Tech la Vuelta în special.

Un sindicat din poliția spaniolă cere demisia premierului Sánchez

Critici au venit și din partea JUPOL, cel mai mare sindicat al poliției naționale spaniole, care a acuzat că polițiștii prezenți la Madrid au primit „ordine politice să nu intervină împotriva demonstranților pro-palestinieni”, scrie ziarul spaniol Marca .

Ziarul a mai notat că JUPOL cere demisia lui Sanchez, în urma acestor ordine.

Manifestanții au rupt gardurile de protecție și au invadat traseul cursei, forțându-i pe organizatori să oprească plutonul.

Aproximativ 100.000 de manifestanți au continuat să protesteze la Madrid mult după ce anularea cursei a fost oficializată și s-au ciocnit cu poliția în centrul orașului. Potrivit delegatului guvernului la Madrid, Francisco Martín, cel puțin două persoane au fost arestate și 22 de polițiști au suferit răni.

Politicienii conservatori spanioli l-au criticat și ei pe premier.

Alberto N´úñez Feijóo, șeful Partidului Popular de centru-dreapta, a acuzat guvernul că expune Spania ridiculizării internaționale, prin faptul că miniștrii săi aplaudă un comportament perturbator pe care ar trebui să-l condamne.

Președinta regională a Madridului, Isabel Díaz Ayuso, de asemenea membră a Partidului Popular, a declarat că Sánchez a cauzat „daune enorme sportului și țării noastre”.

Critici din Israel

Într-o postare pe X, ministrul israelian de externe Gideon Sa’ar îl acuzase mai devreme pe Sánchez că a „incitat mulțimile pro-palestiniene”.

„Evenimentul sportiv care a fost întotdeauna o sursă de mândrie pentru Spania a fost anulat”, a scris Sa’ar, numindu-l pe Sánchez și guvernul său „o rușine pentru Spania!”

Ministrul de externe a afirmat, de asemenea, că Sánchez a luat măsuri pentru a mobiliza demonstranții la câteva zile după ce liderul spaniol „a deplâns faptul că nu are o bombă atomică pentru a „opri Israelul”.

Sa’ar se referea aparent la un discurs din 8 septembrie în care Sánchez a subliniat statutul minor al Spaniei pe scena mondială. Madridul „nu are bombe nucleare, nici portavioane sau rezerve mari de petrol”, a spus premierul la acea vreme, adăugând că, prin urmare, țara sa „nu poate opri ofensiva israeliană”, scrie Politico.

Declarația făcea parte din apelul mai amplu al lui Sánchez către comunitatea internațională de a colabora pentru a opri moartea civililor din Gaza.

Cum a explodat războiul din Gaza în Vuelta

Protestatarii din Spania acuză acțiunile Israelului în Gaza, unde atacurile și acțiunile IDF au provocat peste 60.000 de morți, mulți dintre ei civili, și, spun organizațiile umanitare și ONU, foamete.

Războiul a început după atacul terorist al Hamas în Israel din octombrie 2023, când luptătorii au ucis peste 1.200 de oameni și au luat 250 de ostatici. Mai multe state europene acuză însă Israelul că războiul pe care îl poartă este disproporționat.

Pe 1 septembrie, Asociația mondială a cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a afirma că Israelul comite genocid în Gaza. Totuși, oficialii Israelului neagă aceste acuzații.

În cazul competiției cicliste, principala problemă invocată de protestatari a fost participarea la Vuelta a echipei Israel-Premier Tech.

Israel-Premier Tech nu este deținută de statul israelian, deși a primit o mică finanțare de la Ministerul Turismului în trecut, dar este patronată de Sylvan Adams, un om de afaceri israeliano-canadian care și-a exprimat sprijinul pentru rărzboiul din Gaza și este un susținător al premierului Benjamin Netanyahu.

Echipa, care are rolul declarat de a fi o „ambasadoare a Israelului modern”, a fost ținta criticilor grupurilor pro-palestiniene pe tot parcursul anului, dar nicăieri ca în Spania.

De-a lungul Vuelta, Israel-Premier Tech a declarat în mod repetat că nu intenționează să se retragă din cursă, în ciuda presiunilor.

Expulzarea unei echipe din competiție e o decizie ce poate fi luată doar de Uniunea Ciclistă Internațională, care nu a dat semne că ar dori să facă un astfel de lucru.

Săptămâna trecută, patronul Sylvan Adams a comentat protestele de la Vuelta spunând că echipa sa nu se va „preda teroriștilor” și nu va abandona.

Ulterior, premierul Benjamin Netanyahu i-a sărit în ajutor.

„Felicitări lui Sylvan și echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii și intimidării. Israelul este mândru de voi!”, a scris premierul pe contul de pe platforma X.