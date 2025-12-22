Premierului i se pare „de bun simț” că PSD își analizează participarea la guvernare. „Acest guvern va funcționa atâta timp cât are susținere parlamentară și poate face ceva”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că i „se pare de bun simț să faci niște evaluări” după șase luni de guvernare, în care să vezi „care sunt alternativele” și „ce este de făcut”. Premierul a răspuns astfel unei întrebări legate de analiza internă pe care o face PSD cu privire la participarea partidului la guvernare.

Întrebat „când pică Guvernul Bolojan”, premierul a răspuns: „Asta, vedeți, auzim zilnic și aflăm de multe ori despre noi lucruri pe care nu le știm. Acest tip de știri pe surse este unul din lucrurile pe care le-am observat că funcționează, dar cred că trebuie să fim atenți la aceste lucruri și să luăm doar ceea ce într-adevăr are un fundament”.

El a insistat pentru respectarea protcolului convenit între partidele din coaliție.

„Gândiți-vă ce comod este să fii în Parlament, la Senat, atunci când a fost dezbaterea moțiunii legate de doamna ministru Buzoianu de la Mediu și gândiți-vă că acele replici, care s-au dat între partidele din coaliție, au făcut deliciul celor din opoziție (…), dar nu știu dacă au ajutat pe vreunul din aceste partide (…). Românii vor de la noi să guvernăm, să mișcăm lucrurile, să le ducem până la capăt, cu toate greutățile, să găsim niște compromisuri, să ne respectăm unii pe alții”, a adăugat Bolojan.

Ce a spus despre analiza anunțată de PSD

Întrebat despre această analiză, premierul a spus că „fiecare partid își face evaluările proprii”.

„Ne apropiem de final de an, avem șase luni de zile de când acest guvern funcționează și mi se pare de bun simț să faci niște evaluări. Trebuie să vezi care sunt, sigur, alternativele, ce este de făcut”, a continuat el.

Ilie Bolojan a fost întrebat apoi ce va face dacă PSD îi va pune drept condiție scoaterea USR de la guvernare.

„Acest guvern va funcționa atâta timp cât are susținere parlamentară și, din punctul meu de vedere, cât timp poate face ceva. Doar să stai pe o funcție și să nu poți să faci ceea ce trebuie este imoral față de cetățenii țării noastre. Deci nu cred că vom ajunge într-o atare situație, pentru că știm care este aritmetica parlamentară și (…) înțelepciunea ar trebui să ne ducă către soluții de compromis, în care, sigur, fiecare partid să își regăsească elementele doctrinare – dacă există, e foarte bine – și, în același timp, să nu uităm niciodată să urmărim interesul public. Dacă ordinea de priorități este țara noastră prima dată și apoi partidele, nu putem să ieșim foarte rău”, a răspuns premierul Bolojan.