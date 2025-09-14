Premiile Emmy 2025: Două seriale își dispută titlul de cel mai bun serial dramă / Un mare favorit la secțiunea comedie – VIDEO

Premiile Emmy pentru cele mai bune seriale ale anului, echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, vor fi anunțate în noaptea de duminică spre luni, fiind așteptat un duel între thrillerul științifico-fantastic „Severance” și drama medicală „The Pitt”, transmite AFP.

Cine va ieși victorios din duelul anunțat pentru prestigiosul premiu pentru cea mai bună serie dramatică? Cei doi principali concurenți sunt la egalitate, potrivit experților.

Severance sau The Pitt?

„Severance”, un dramă psihologică care se desfășoară în birourile futuriste ale unei misterioase companii de biotehnologie, a primit cele mai multe nominalizări (27) pentru al doilea sezon.

Cu Adam Scott în rolul principal, serialul Apple TV+ urmărește un grup de angajați ai fictivei Lumon Industries, cărora li s-a implantat un cip care le disociază mintea, astfel încât își lasă literalmente viața, amintirile și personalitatea la ușa de la serviciu.

Deja mult lăudat, primul sezon a fost depășit în 2022 de „Succession” în cursa pentru premiul pentru cea mai bună serie dramatică.

De data aceasta, „The Pitt”, un serial medical al HBO Max lansat în discreție, care povestește viața din secția de urgențe din Pittsburgh, s-a impus ca un concurent serios. Cele cincisprezece episoade prezintă o singură gardă deosebit de intensă și analizată în timp real.

Abordând multiple subiecte de societate, de la dreptul la avort la crimele în masă, „The Pitt” își datorează notorietatea publicității făcute de cei cărora le-a plăcut

Noah Wyle, șeful chinuit al secției de urgențe, deja unul dintre personajele seriei „Urgences”, este considerat favorit pentru a-l depăși pe Adam Scott la categoria cel mai bun actor într-o serie dramatică.

Un mare favorit la secțiunea comedie

În categoria celei mai bune serii de comedie, victoria pare să fie a „The Studio” de la Apple, cu co-creatorul său Seth Rogen în rolul producătorului de film în dificultate Matt Remick: cele 23 de nominalizări ale sale egalează recordul pentru o comedie într-un singur an, iar nouă statuete i-au fost deja acordate weekendul trecut în cadrul ceremoniei pentru categoriile tehnice ale premiilor Emmy.

Între o scrisoare de dragoste adresată Hollywoodului și o critică acerbă a anxietăților, ipocriziilor și eșecurilor sale morale, „The Studio” prezintă un director creativ neîndemânatic care încearcă să salveze cu orice preț conturile unui mare studio.

Va câștiga iar „Adolescence” categoria sa?

Premiul pentru miniseriale limitate la un singur sezon pare să fie deja antamat, pentru al doilea an consecutiv, de o dramă britanică sumbră de pe Netflix.

La fel ca „Baby Reindeer” anul trecut, „Adolescence” a devenit subiectul preferat al discuțiilor la birou, cu explorarea sa tragică a impactului masculinității toxice asupra băieților tineri.

Această serie teribilă urmărește un adolescent de 13 ani acuzat că a ucis o colegă de clasă. Fiecare dintre cele patru episoade captivante este filmat într-o singură secvență.

„Adolescence” a înregistrat 140 de milioane de vizionări în trei luni și a provocat intense dezbateri sociale, atât în Marea Britanie, cât și în alte părți.

„Este de neconceput ca „Adolescence” să piardă”, a scris John Ross, de la Vanity Fair.

„Noi sărbătorim doar televiziunea”

Într-o Americă divizată politic, Academia de Televiziune, care decernează premiile Emmy, dorește să transforme ceremonia într-un moment de unitate.

„Noi sărbătorim doar televiziunea. Vrem ca toată lumea să se distreze timp de trei ore”, a declarat joi Jesse Collins, producătorul ceremoniei, pentru Deadline.

Maestrul de ceremonii Nate Bargatze are un truc pentru ca aceasta să nu se prelungească: actorul s-a angajat să doneze 100.000 de dolari din banii săi personali unei mișcări care vine în ajutorul tinerilor nevoiași… dar va deduce 1.000 de dolari pentru fiecare secundă care depășește cele 45 alocate discursurilor câștigătorilor.