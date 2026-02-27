Filmul nominalizat la Premiul Oscar care aduce un mic omagiu unei mari campioane a României apare azi în cinematografe. „Era un fenomen mondial”

„Agentul secret” devine vineri ultimul dintre filmele nominalizate la Premiile Oscar din acest an care apare și în cinematografele din România. Pelicula rezervă o surpriză publicului român: un omagiu subtil adus Nadiei Comăneci. Regizorul filmului a explicat într-un interviu de ce a vrut să includă o scenă cu o fotografie a gimnastei în lungmetrajul său apreciat.

Când Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a anunțat în 22 ianuarie lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar de anul acesta, un nume a ieșit în evidență: „The Secret Agent”, „O Agente Secreto” în titlul său original, sau „Agentul secret”, după cum l-a tradus simplu Independența Film, distribuitorul său în cinematografele din România.

„Agentul secret” nu a fost produs de vreunul din marile studiouri de la Hollywood și nici nu a fost regizat de unul dintre regizorii europeni apreciați, cum este, de exemplu, filmul „Valoare sentimentală” (Sentimental Value), cel mai nou lungmetraj al lui Joachim Trier.

În schimb, „Agentul secret” este un film thriller turnat în Brazilia în limba portugheză și semnat de regizorul local Kleber Mendonça Filho.

„Brazilia, 1977. Marcelo (n.r. jucat de actorul Wagner Moura), un expert în tehnologie trecut de 40 de ani, trăiește ca un fugar. În plină săptămână de Carnaval, ajunge la Recife cu speranța de a-și regăsi fiul și de a găsi liniștea pe care o caută de ani de zile. Dar orașul pulsează de violență și neliniște, iar culorile, muzica și agitația carnavalului ascund o lume în care pericolul pândește la fiecare colț”, notează descrierea pentru „Agentul secret” publicată de Cinemagia.ro.

„Între dorința de a se reconecta cu familia și realitatea dură a Braziliei anilor ’70, Marcelo devine un ‘agent’ prins fără voie într-o rețea de tensiuni politice, sociale și personale. O poveste despre supraviețuire și memorie, într-o epocă în care adevărul era adesea ascuns în umbre”, adaugă aceasta.

Cum a ajuns imaginea Nadiei Comăneci într-un film din Brazilia

Regizorul Kleber Mendonça Filho a explicat într-un interviu acordat site-ului Like5 de ce a dorit să includă o fotografie a Nadiei Comăneci în lungmetrajul său și de ce alege să includă mici „muzee” cu fotografii în producțiile sale.

„Consider că cinema-ul este un document. Când faci un film, acesta devine un document. Fie că e un film prost sau bun, rămâne un document care ar putea fi foarte interesant peste 70 de ani pentru că vezi lucruri care nu mai există. Așadar, când intri într-un muzeu, e ca și cum te-ai uita la cronologia vieții. Personajul Sebastiana are un mic muzeu în casa ei, cu fotografii și documente. Mi se pare frumos și semnificativ în multe sensuri”, a spus regizorul brazilian în vârstă de 57 de ani.

„Iar fotografiile alese pot impresiona și dacă nu știi pe cine reprezintă. Mi-o amintesc pe Nadia Comăneci pentru că era un fenomen mondial în 1976 și la finalul anilor ’70. Era ca Messi. Și i-am spus scenografului: știi ce ar trebui să avem aici? O fotografie cu Nadia Comăneci și mama lui Sebastiano. Fără niciun comentariu legat de Nadia pentru că dacă nu știi cine e, vei avea o problemă. Dar poți învăța cu filmul, poți deschide internetul și poți descoperi lucruri”, a subliniat el.

El a oferit explicațiile după ce jurnaliștii de la Like5, un site românesc specializat în domeniul divertismentului, l-au întrebat despre „bijuteriile ascunse” din „Agentul secret” și casa Sebastianei, unul dintre personajele principale.

Portretul Nadiei Comăneci într-o scenă din filmul „Agentul secret”, FOTO: Independența Film

„Agentul secret” a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun film

Lungmetrajul lui Mendonça a fost pe larg apreciat de criticii de film, având din partea acestora o rată a aprobării de 98% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, în timp ce pe Metacritic, care calculează o medie ponderată, are un scor de 92 / 100. „Agentul secret” a fost prezentat în premieră anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor, premiul pentru cel mai bun actor (acordat lui Wagner Moura) și Premiul FIRESCI, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film.

În cinematografele din Brazilia a avut premiera generală pe 6 noiembrie, iar apoi o lansare largă în sălile din America de Nord pe 26 noiembrie. La fel ca „Hamnet” și „Marty Supreme” (alte două lungmetraje nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film) în ianuarie, „Agentul secret” a apărut mai târziu în România decât în cinematografele din alte țări. Motivele pentru care unele filme apar la noi cu întârziere la noi față de alte țări variază de la caz la caz, dar rareori au de-a face cu valoarea lor.

În cazul filmului lui Mendonça acest lucru a fost evidențiat de sezonul de premiere de anul acesta al industriei cinematografice.

Regizorul brazilian Kleber Mendonca Filho cu Premiul FIRESCI și cel pentru cel mai bun regizor, câștigate la Festivalul Internațional de Film de la Cannes în 2025, FOTO: Cifalr, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Agentul secret” a câștigat Premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină la gala Globurilor de Aur din ianuarie, în timp ce Wagner Moura a devenit primul actor brazilian premiat vreodată cu Globul de Aur. El a fost ales cel mai bun actor într-un film de dramă.

La Premiile BAFTA decernate duminica trecută, lungmetrajul brazilian a pierdut Premiul pentru cel mai bun film străin în fața filmului „Valoare sentimentală”, însă la Premiile Oscar a fost nominalizat atât la această categorie, cât și la cea generală pentru cel mai bun film.

„Agentul secret” va concura la gala din 15 martie la Premiul Oscar pentru cel mai bun film apărut în 2025 cu titluri cu buget mare de la Hollywood precum „One Battle After Another”, „Sinners”, „Marty Supreme” sau „F1”. Moura a fost nominalizat la rândul său, din nou, la Premiul pentru cel mai bun actor.