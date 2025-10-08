Premiul Nobel pentru Chimie din 2025 a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea structurilor organometalice

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat miercuri după-amiaza că Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat în 2025 cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor organometalice”.

„Laureații Premiului Nobel pentru Chimie din 2025 au creat construcții moleculare cu spații largi prin care pot circula gaze și alte substanțe chimice. Aceste construcții, numite structuri organometalice, pot fi folosite pentru a colecta apă din aerul din deșerte, a capta dioxid de carbon, a stoca gaze toxice sau a cataliza reacții chimice.

Prin dezvoltarea structurilor organometalice, laureații le-au oferit chimiștilor noi posibilități de a găsi soluții la unele dintre provocările cu care ne confruntăm”, notează Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul care a însoțit anunțarea laureaților.

„Structurile organometalice au un potențial uriaș, oferind oportunități până acum nebănuite pentru materiale create la comandă, cu funcții noi”, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Descoperirea premiată cu Premiul Nobel pentru Chimie în 2025

Totul a început în 1989, când Richard Robson a încercat să utilizeze proprietățile inerente ale atomilor într-un mod nou. El a combinat ioni de cupru încărcați pozitiv cu o moleculă cu patru brațe; fiecare braț se termina cu un grup chimic atras de ionii de cupru.

Când au fost combinate, aceste elemente s-au legat între ele formând un cristal spațios și bine ordonat. Era ca un diamant plin de nenumărate cavități.

Robson a recunoscut imediat potențialul construcției sale moleculare, dar aceasta era instabilă și se prăbușea ușor. Cu toate acestea, Susumu Kitagawa și Omar Yaghi au oferit acestei metode de construcție o bază solidă; între 1992 și 2003, ei au realizat, separat, o serie de descoperiri revoluționare. Kitagawa a demonstrat că gazele pot circula în interiorul și în afara acestor construcții și a prezis că ele ar putea fi realizate astfel încât să fie flexibile. Yaghi a creat o structură organometalică foarte stabilă și a arătat că aceasta poate fi modificată prin proiectare rațională, dobândind astfel proprietăți noi și dorite.

În urma descoperirilor revoluționare ale laureaților, chimiștii au construit zeci de mii de structuri organometalice diferite. Unele dintre acestea ar putea contribui la rezolvarea unora dintre cele mai mari provocări ale omenirii, având aplicații care includ separarea substanțelor PFAS din apă, descompunerea urmelor de produse farmaceutice din mediu și captarea dioxidului de carbon.

Anul trecut Premiul Nobel pentru Chimie a fost câștigat de David Baker, Demis Hassabis și John Jumper pentru cercetări asupra „blocurilor de construcție ale vieții”, proteinele.

Premiul Nobel pentru Chimie acordat în 2024, precum și cel pentru Fizică, au stârnit polemici aprinse în comunitatea științifică, unii cercetători acuzând că munca laureaților nu s-a încadrat în sfera tradițională pentru aceste domenii, ci în cea a informaticii și a științei calculatoarelor.

Cine sunt cei 3 laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie din 2025

Susumu Kitagawa, născut în 1951 la Kyoto, Japonia. Doctorat obținut în 1979 la Universitatea din Kyoto, Japonia. Profesor la Universitatea din Kyoto, Japonia;

Richard Robson, născut în 1937 la Glusburn, Regatul Unit. Doctorat obținut în 1962 la Universitatea din Oxford, Regatul Unit. Profesor la Universitatea din Melbourne, Australia;

Omar M. Yaghi, născut în 1965 la Amman, Iordania. Doctorat obținut în 1990 la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign, Statele Unite. Profesor la Universitatea din California, Berkeley, Statele Unite.

Când se anunță restul Premiilor Nobel din 2025

Ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Chimie a fost al treilea anunțat în 2025.

Luni, Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru o descoperire importantă legată de celule T, „gardienii de siguranță” ai sistemului imunitar.

Marți, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru descoperiri importante în domeniul fizicii cuantice

Acestea vor fi urmate de anunțarea celorlalte premii astfel:

Premiul Nobel pentru Literatură – joi, 9 octombrie, cel mai devreme la ora 13:00 CEST (14.00 ora României);

Premiul Nobel pentru Pace – vineri, 10 octombrie, ora 11:00 CEST (12.00 ora României);

Premiul în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel – luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST (12.45 ora României).

FOTO articol: DreamsTime / Wwphoto.