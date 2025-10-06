Începe săptămâna Premiilor Nobel. Luni se anunță premiul pentru medicină / Programul din acest an

Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace, vor fi anunțate începând de luni, 6 octombrie, cu premiul pentru medicină sau fiziologie.

Potrivit programului anunțat pe site-ul oficial, instituțiile care acordă premiile vor anunța dictincțiile după cum urmează:

Fiziologie sau Medicină – luni, 6 octombrie, cel mai devreme la ora 11:30 CEST (12.30 ora României)

Fizică – marți, 7 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST (12.45 ora României)

Chimie – miercuri, 8 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST (12.45 ora României)

Literatură – joi, 9 octombrie, cel mai devreme la ora 13:00 CEST (14.00 ora României)

Pace – vineri, 10 octombrie, ora 11:00 CEST (12.00 ora României)

Premiul în științe economice în memoria lui Alfred Nobel – luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST (12.45 ora României)

Trump, cu ochii pe Nobelul pentru Pace

Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând din 2018. Numele său a fost propus şi în decembrie de o membră a Congresului din partea republicanilor pentru rolul său în negocierea Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi unele state arabe, notează News.ro.

Recent, președintele american a sugerat că el ar trebui să fie câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace în acest an, pentru rolul pe care susține că l-a jucat în rezolvarea mai multor războaie de pe glob, transmite AFP.

Trump, care vrea de multă vreme să câștige distincția pe care a obținut-o și democratul Barack Obama în 2009, a pledat pentru el însuși la o zi după ce a anunțat un plan de pace în 20 de puncte pentru Fâșia Gaza.

„Veți primi Premiul Nobel? Bineînțeles că nu. I-l vor da cuiva care n-a făcut absolut nimic”, a spus președintele republican al SUA, marți, într-un discurs susținut în fața generalilor și amiralilor americani convocați pentru o reuniune la Quantico.

„Ar fi o mare insultă la adresa țării noastre, vă spun. Nu-l vreau eu, vreau ca țara să-l primească”, a adăugat Donald Trump.

Istoria Premiilor Nobel

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea. El deţinea peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii se datora inventării dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozivul mai stabil.

Dinamita – care a devenit populară în construcţii, minerit şi industria armamentului – l-a făcut pe Nobel un om foarte bogat. Spre sfârşitul vieţii, el a decis să-şi folosească vasta avere pentru a finanţa premii anuale „celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele premii Nobel – în medicină, fizică, chimie, literatură şi pace – au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, Banca Centrală a Suediei a creat un al şaselea premiu, pentru economie. Deşi puriştii Nobel subliniază că premiul pentru economie nu este, din punct de vedere tehnic, un premiu Nobel, acesta este întotdeauna acordat împreună cu celelalte.