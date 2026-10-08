Premiul Nobel pentru Literatură 2026. Cine sunt favoriții, conform regulii din ultimii 8 ani

Premiul Nobel pentru Literatură are mari șanse să fie acordat unei femei din afara Europei în 2026, în contextul eforturilor de diversificare a unui premiu care a ajuns cel mai adesea la scriitori europeni de sex masculin, scriu AFP și The Guardian.

Întrucât numele nominalizaților și deliberările juriului rămân secrete timp de 50 de ani, cercurile literare din Stockholm se lansează în presupuneri febrile înaintea anunțului.

Autoarea americano-antiguană Jamaica Kincaid, în vârstă de 77 de ani, ale cărei opere explorează cultura caraibiană, familia și identitatea, precum și colonialismul și problema rasială, este menționată frecvent în speculațiile privind Nobelul, la fel ca scriitoarea chineză Can Xue, ale cărei scrieri experimentale de avangardă au fost comparate cu cele ale lui Franz Kafka.

Un scandal privind agresiuni sexuale izbucnit în 2018 a zguduit din temelii Academia Regală Suedeză de Științe, mai mult de jumătate dintre cei 18 membri ai săi fiind înlocuiți la momentul respectiv.

Toate Premiile Nobel pentru Literatură au fost acordate pe rând unui bărbat și unei femei din 2018 încoace

După izbucnirea scandalului cu 8 ani în urmă, fiecare Premiu Nobel pentru Literatură a fost acordat succesiv unui bărbat și unei femei. Nobelul pentru Literatură a fost acordat anul trecut scriitorului ungar László Krasznahorkai, ceea ce înseamnă că în 2026 ar fi rândul unei femei.

„A venit vremea ca Jamaica Kincaid să-l primească”, a declarat pentru AFP Victor Malm, critic cultural la cotidianul suedez Expressen. „Este menționată de mult timp”, a fost de acord Björn Wiman, editorul cultural al Dagens Nyheter, cel mai mare cotidian suedez.

„Lucy”, romanul lui Kincaid din 1990, este o poveste autobiografică despre o tânără plină de resentimente care călătorește din Indiile de Vest în Statele Unite pentru a lucra ca „au pair”.

„Este exact genul de carte din care este suficient să citești trei rânduri pentru a spune: «OK, aici vorbim despre un laureat al Premiului Nobel»”, consideră Wiman.

Academia Suedeză a fost criticată mult timp pentru suprareprezentarea autorilor occidentali de sex masculin, încă de la acordarea primului premiu în 1901.

Printre cei 122 de laureați se numără doar 18 femei. Foarte puține dintre operele laureaților au fost scrise în limbi asiatice sau din Orientul Mijlociu. Nicio limbă africană nu este reprezentată.

Academia insistă însă că singurul criteriu pe care îl ia în considerare este calitatea operei unui scriitor.

Jamaica Kincaid, FOTO: Nicklas Elmrin / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Favoriții caselor de pariuri pentru Premiul Nobel pentru Literatură din 2026

The Guardian menționată o altă favorită cu șanse mari: poeta canadiană Anne Carson. Ea și scriitoarea chineză de literatură experimentală Can Xue sunt favoritele caselor de pariuri.

Potrivit Ladbrokes, ambele principale favorite au o cotă de 10/1 pentru câștigarea celui mai prestigios premiu literar din lume, care va veni anul acesta cu un cec de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari).

Carson, în vârstă de 76 de ani, este cunoscută pentru stilul său hibrid, care combină poezia și proza și îmbină povești contemporane cu mituri antice. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără romanul în versuri „Autobiography of Red”, din 1998, o poveste LGBT despre maturizare care reinterpretează un poem grecesc despre Heracle.

După Carson și Can Xue urmează Haruki Murakami, cu o cotă de 14/1. Scriitorul japonez este unul dintre autorii cu cele mai mari vânzări internaționale dintre favoriți și este cunoscut pentru opere precum „Pădurea norvegiană” și „Kafka pe malul mării”.

Ladbrokes îl include de asemenea printre favoriți pe scriitorul australian de avangardă Gerald Murnane, precum și pe romancierul american postmodern Thomas Pynchon, ambii având o cotă de 16/1.

Mircea Cărtărescu este considerat cu șanse mai mici să câștige Premiul Nobel anul acesta

Cu o cotă de 20/1 se află șapte scriitori: Margaret Atwood, Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Jamaica Kincaid, Lídia Jorge, Liudmila Ulițkaia și Michel Houellebecq.

Romanciera canadiană Atwood, autoarea romanului „Povestea slujitoarei”, are deja în palmares multe dintre cele mai importante premii literare, inclusiv Booker Prize și Giller Prize.

Autoarea mexicană Rivera Garza a câștigat în 2024 Premiul Pulitzer pentru „Liliana’s Invincible Summer”, un volum de memorii despre sora sa în vârstă de 20 de ani, care a fost ucisă de un fost iubit.

Vila-Matas este unul dintre cei mai importanți romancieri ai Spaniei, cunoscut pentru îmbinarea ficțiunii cu eseul. În 2020, romanul său „Mac y su contratiempo” a fost inclus pe lista lungă a International Booker Prize.

„Cu șanse mai mici, potrivit cotelor, se află Karl Ove Knausgård, Alexis Wright, Colm Tóibín, César Aira, Deborah Levy, Don DeLillo, Emmanuel Carrère, Leila Aboulela, Michael Ondaatje, Mircea Cărtărescu și Salman Rushdie”, conchide The Guardian.

Suspansul se va încheia joi la ora 13:00, ora României când cei 18 membri ai Academiei Suedeze își vor anunța alegerea.