Preotul care a produs un accident mortal în parcarea AFI mall din București, condamnat la închisoare cu suspendare. Tatăl victimei: „Este sfâșietor că în România de azi poți ucide fără să fii pedepsit!”

Preotul teleormănean Marius Vișan a fost condamnat, joi, la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru omor din culpă. În 2022, bărbatul a izbit cu viteză o altă mașină aflată în parcarea mall-ului AFI din București, iar în urma impactului o tânără și-a pierdut viața. Tatăl victimei spune, pentru HotNews.ro, că nu s-a făcut dreptate.

În 2022, Antonia Ivanciu, în vârstă de 29 de ani, a murit în mașina condusă de soțul ei. Autovehiculul a fost izbit cu o viteză de 55 km/h de un bolid condus de un preot din Teleorman, Marius Vișan, în parcarea mall-ului AFI din București.

Joi, la aproape trei ani de la accident, preotul a fost condamnat de Judecătoria Sector 6 la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, bărbatul nu mai are dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de un an.

„(…) Condamnă pe inculpatul VIŞAN MARIUS la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 al.1 lit.a,b,i Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce vehicule) pe o perioadă de 1 an. (…) (…) dispune suspendarea executării pedepsei pe 4 ani termen de supraveghere, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Teleorman (…)”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia instanței nu este definitivă.

De asemenea, instanța a decis ca firma de asigurări Groupama să plătească familiei victimei daune morale în valoare de 95.000 euro, cât și cele materiale, în valoare de aproximativ 22.000 de euro.

Tatăl victimei: „Vom face apel. Este inadmisibil ce se întâmplă”

Petre Ionel, tatăl Antoniei, spune, într-o reacție pentru HotNews, că sentința este una nedreaptă și că familia o va contesta.

„Este sfâșietor să ajungi la concluzia că în România de azi poți ucide fără să fii pedepsit! Judecătoria Sectorului 6 a dat astăzi, 5 decembrie 2024, sentința prin care inculpatul Vișan Marius, mare preot, este absolvit de vina de a-i fi luat viața Antoniei în parcarea Mall Afi acum aproape 3 ani. Este inadmisibil ce se întâmplă! Să tot amâni un verdict, ca în final sa primească o pedeapsă de 1 an și 4 luni cu suspendare! Vom face apel. Sperăm că Justiția să facă dreptate!”, a declarat bărbatul.

Victima a murit în ziua de Paști, „când preotul care a făcut accidentul dădea lumină”

Ioana-Antonia Ivanciu, de 29 de ani, a murit după 22 de zile de spitalizare, chiar în duminica de Paști, potrivit Libertatea. Tânăra era pasagera din dreapta a mașinii conduse de soțul ei, Aurel Ivanciu, lovită în plin de un Volkswagen Tiguan condus de preotul teleormănean Marius Vișan.

Potrivit sursei citate, imaginile de pe camerele de supraveghere, postate de bloggerul Zoso, au fost îndelung discutate. Din mai multe motive:

mașina a fost lovită cu 55 km/h, de 11 ori viteza permisă în parcare;

din filmarea surprinsă de camerele de supraveghere se vede că preotul lovește și alte autovehicule înainte.

Experții au constatat că mașina șoferului inculpat n-avea defecțiuni și au subliniat că accidentul nu s-ar fi produs, dacă bărbatul s-ar fi oprit când a lovit celelalte autoturisme din parcare, notează Libertatea.

„Fata noastră a murit de Înviere, când preotul care a făcut accidentul dădea lumină. Nu ne putem obișnui cu asta”, spuneau, în urmă cu doi ani, cei din familia ei.