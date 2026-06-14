Presa locală din Brașov scria în aprilie că „Adrian Veștea este pregătit în secret să devină prim-ministru”

Publicația locală BizBrașov scria, la finalul lunii aprilie, că „gruprea Thuma” din PNL îl pregătește pe Adrian Veștea „să devină viitorul premier al României într-o viitoare guvernare PSD – PNL – UDMR”.

Articolul a fost scris pe 30 aprilie. Câteva zile mai târziu, pe 5 mai, guvernul Bolojan era demis prin moțiunea de cenzură a PSD-AUR.

„Veștea este unul din apropiații lui Hubert Thuma”, mai scrie publicația locală, care precizeză și că cei doi au fost văzuți într-un club din Poiana Brașov.

Hubert Thuma, președintle PNL Ilfov, considerat unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, este numit „propteaua” care l-a ajutat pe Veștea să ajungă în funcția de prim-vicepreședinte, după ce acesta a făcut înțelegeri atât cu gruparea din Cluj, cât și cu cea din Ilfov, pentru a ajunge mai sus în ierarhia liberalilor.

Adrian Veștea a fost desemnat astăzi premier de Nicușor Dan, un anunț la care conducerea PNL nu se aștepta. Ilie Bolojan a spus că nu a fost informat, iar Ciprian Ciucu a vorbit despre „complot, ingerință, trădare”.

Toate reacțiile LIVETEXT pe HotNews.