Președintele Cehiei, în vacanță pe motocicletă, în România. „Oameni plăcuți și locuri frumoase”

Președintele ceh, Petr Pavel, a vizitat mai multe obiective turistice din țara noastră în timpul vacanței pe care și-a petrecut-o însoțit doar de mică pază, potrivit iDens.cz, care a publicat și zeci de fotografii din concediul liderului de la Praga.

Potrivit sursei citate, la începutul lunii septembrie, liderul ceh a plecat într-o vacanță cu motocicleta, călătorind cu trenul auto până la Košice, de unde a continuat cu motocicleta prin Ungaria până în România, pe care a străbătut-o aproape în întregime.

El a vizitat, printre altele, Cetatea Alba Iulia, Transfăgărășanul și Transalpina, dar a avut întâlniri și cu urșii.

Petr Pavel preferă munții și căuta mai degrabă o cazare modestă și anonimat. Își planifica singur traseele, nu doarme nicăieri mai mult de o noapte și își planifica cazarea de la o zi la alta.

„Călătoria cu trenul a fost minunată, pentru că am economisit două zile și, în același timp, a fost plăcut să dormim înainte de plecare. În ceea ce privește călătoria, aș recomanda tuturor România. Uneori avem prejudecăți că este o țară foarte înapoiată, dar, de fapt, este o țară frumoasă, cu mulți oameni plăcuți și locuri foarte frumoase. Cred că dacă oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții aceia au în continuare ceva sălbatic și, în același timp, foarte prietenos, ceea ce probabil că astăzi nu se mai găsește aproape nicăieri”, a declarat președintele Cehiei.

În total, a parcurs peste trei mii de kilometri pe motocicletă. Călătoria a avut și un aspect neprevăzut. Împreună cu un doctor, președintele ceh a ajutat un om bolnav de epilepsie, întâlnit pe drum, să iasă dintr-o criză.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a făcut o vizită neoficială, ținută secretă, și în Craiova.