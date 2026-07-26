Șeful Comisiei SIE din Parlament: „E timpul ca diplomații ruși să plece acasă”

Deputatul PNL, Alexandru Muraru, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, a sugerat că România ar trebui să îi expulzeze pe diplomații ruși, după ce Forțele Aeriene Române au doborât a treia dronă în tot atâtea zile în spațiul aerian național.

„A treia dronă rusească a fost doborâtă astăzi pe teritoriul României. Moscova testează militar din ce în ce mai mult flancul Estic al NATO în timp ce războiul hibrid pe care îl poartă pe teritoriul României este turat la capacitate maximă. Infractori precum Sebastian Ghiță sunt abasadorii propagandei ruse pe internet și la televizor”, a scris președintele PNL Iași, într-un mesaj pe Facebook.

Liberalul a atras atenția că în Parlamanet unii aleși s-au împotrivit proiectului de lege privind posibilitatea de distrugere a vehiculelor aeriene fără pilot care încalcă spațiul aerian românesc, dar și pe cel privind înarmarea țării.

„Numai gândiți-vă cum, idioții utili ai Rusiei din Parlamentul Românei, au vrut să blocheze: doborârea dronelor care intră pe teritoriul României și achizițiile istorice de înarmare și tehnologie militară prin programul SAFE. Dacă le-ar fi reușit, pentru orice dronă care ar fi intrat pe teritoriul României și ar fi provocat pagube umane, aceștia ar fi fost complici”, a mai spus vicepreședintel PNL.

Muraru a remarcat că după ce o dronă rusească s-a prăbușit, la sfârșitul lunii mai, pe un bloc din Galați, autoritățile române au început să gestioneze altfel acest tip de incidente.

„Remarc totuși, după gestionarea dezastruoasă a incidentului de la Galați că, atât Administrația Prezidențială cât și instituțiile de forță, au avut o schimbare de comporament radicală și au livrat răspunsuri corecte la amenințările din ultimele zile prin doborârea dronelor, prin comunicarea publică și poziționarea clară față de agresor. Și e timpul ca diplomații ruși să plece acasă”, a conchis deputatul PNL.

A treia dronă doborâtă în trei zile

O nouă dronă, cea de-a treia, a fost doborâtă duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia, a anunțat preșdintele Nicușor Dan pe X.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că a fost doborâtă la ora 10:13, la cinci minute după ce a fost detectată de radarele armatei.

Șeful statului a condamnat direct Rusia după incident, precizând că ancheta privind prima dronă, doborâtă vineri în județul Buzău, a arătat că este „de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei”.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a spus Dan.

Prima reacție de la Palatul Victoriei

Anchetele privind incidentele de ieri și azi sunt în plină desfășurare.

„Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări”, a precizat Nicușor Dan.

Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a dat vina pe Moscova pentru incidentele din ultimele trei zile.

„Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, a punctat liderul PNL.

Incidentul de duminică a avut loc după ce vineri a fost distrusă una în Buzău și iar sâmbătă alt aparat a fost doborât lângă Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării.