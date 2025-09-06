Președintele Coreei de Sud, după arestările a peste 300 de cetățeni la megafabrica Hyundai din SUA: Vom mobiliza toate resursele. Șeful diplomației vrea să meargă la Washington

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a ordonat sâmbătă mobilizarea tuturor resurselor pentru a răspunde rapid după arestarea a sute de cetățeni sud-coreeni într-o razie a autorităților americane de imigrație la o fabrică de baterii auto a companiei Hyundai din Statele Unite, potrivit Reuters.

Ministrul de Externe, Cho Hyun, a anunțat că guvernul a constituit o echipă specială pentru a gestiona situația, după ce peste 300 de sud-coreeni au fost arestați joi la unitatea din statul Georgia. El a adăugat că ar putea merge la Washington pentru discuții cu oficialii americani, dacă va fi necesar.

„Sunt profund îngrijorat. Simt o mare responsabilitate pentru arestarea cetățenilor noștri”, a declarat Cho în cadrul unei ședințe de urgență a guvernului.

Incidentul riscă să amplifice tensiunile dintre administrația Trump și Seul, un aliat și investitor-cheie al Statelor Unite în Asia. Cele două părți au avut divergențe privind detaliile unui acord comercial care include investiții sud-coreene în SUA în valoare de 350 de miliarde de dolari.

Lucrările de construcție la megafabrica Hyundai din SUA s-au oprit după ce sute de muncitori au fost reținuți într-un raid

Aproximativ 475 de muncitori de muncitori de la o fabrică Hyundai Motor aflată în construcție în statul american Georgia au fost reținuți într-o amplă descindere a autorităților americane, care a dus la suspendarea proiectului de construire a unei fabrici de baterii pentru mașini electrice.

Un videoclip difuzat de Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) arată muncitori asiatici încătușați la mâini, mijloc și glezne urcând într-un autobuz după razie, operațiune la care au participat un elicopter și vehicule blindate.

Arestarea a aproximativ 475 de muncitori, dintre care peste 300 sud-coreeni, la fabrica de lângă Savannah, în cadrul campaniei tot mai dure a președintelui Donald Trump împotriva imigranților, a reprezentat cea mai amplă operațiune de aplicare a legii desfășurată vreodată de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA într-o singură locație.

În videoclip, sute de muncitori erau aliniați în fața unei clădiri, unii purtând veste galbene inscripționate cu nume precum „Hyundai” și „LG CNS”. Doi dintre muncitori s-au ascuns într-un iaz înainte de a fi arestați.

„Salutăm toate companiile care vor să investească în Statele Unite și, dacă au nevoie să aducă muncitori pentru construcții sau alte proiecte, este în regulă — dar trebuie să o facă pe cale legală”, a declarat sâmbătă, într-un comunicat, Steven N. Schrank, agent special responsabil al Homeland Security Investigations pentru Georgia și Alabama. „Această operațiune transmite un mesaj clar: cei care exploatează sistemul și subminează forța noastră de muncă vor fi trași la răspundere.”

Hyundai a anunțat că va investiga furnizorii și subcontractorii pentru a se asigura că respectă reglementările.

LG Energy Solution, care colaborează cu Hyundai la construirea fabricii, a transmis că și-a chemat angajații înapoi din deplasările de afaceri din SUA și a suspendat călătoriile în Statele Unite, cu excepția întâlnirilor cu clienți. Potrivit companiei, 47 dintre angajații săi și aproximativ 250 de muncitori ai contractorilor de pe șantierul fabricii comune au fost reținuți.

Foto: © Tktktk | Dreamstime.com