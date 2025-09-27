Preşedintele Dan participă luni la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan / Premierul Bolojan a mers sâmbătă la catafalc, la Blaj

Preşedintele Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a informat Administraţia Prezidenţială.

Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”. „În ziua de luni, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, la ora 11:00, va avea loc Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării. Toţi celebranţii vor îmbrăca veşminte luminate”, se menţionează într-un comunicat privind funeraliile celui de-al treilea cardinal greco-catolic.

Cardinalul Lucian Mureşan a murit joi, la vârsta de 94 de ani.

Lucian Mureşan a devenit cardinal la 18 februarie 2012, în urma deciziei Papei Benedict al XVI-lea.

Şeful statului a transmis un mesaj, joi, la moartea cardinalului Lucian Mureşan. „În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele.

Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Blaj, la catafalcul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al cardinalului Lucian Mureşan.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat sâmbătă presei, la ieşirea din Catedrală, premierul Ilie Bolojan, relatează Agerpres.

Şeful Executivului a ajuns la Catedrală către finalul Sfintei Liturghii şi Rânduielii Parastasului, oficiate de un sobor de preoţi în frunte cu episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.