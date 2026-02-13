Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei „Mă sună Lia”. Ce pensie va încasa

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor de la Curtea de Apel București. Aceasta se pensionează începând cu 15 februarie, informează Administraţia Prezidenţială.

Judecătoarea Tudor, în vârstă de 51 de ani, a obținut decizia de pensionare încă din anul 2023, anterior intrării în vigoare a modificărilor care limitau ca pensia să nu fie mai mare decât ultimul salariu net încasat, potrivit hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobată pensionarea.

Ce pensie va încasa

Potrivit datelor publicate de Curte, în septembrie 2025, salariul brut al celor două vicepreședinte ale instanței au fost în cuantum de 37.847 lei, respectiv 36.391 de lei. De trei sporuri au beneficiat cele două vicepreședinte ale instanței: 300 de lei pentru condiții grele de muncă, 6.978 respectiv 6.698 pentru suprasolicitare neorupsihică și 1.456 lei, respectiv 1.400 de lei pentru păstrarea confidențialității.

Salariile angajaților CAB sunt publicate de două ori pe an, așa cum prevăd normele în vigoare, fiind indicate funcțiile, indemnizațiile de încadrare și sporurile încasate.

Un calcul simplu, raportat la salariile indicate de CAB și prevederile privind pensionarea, reținute de CSM în cazul judecătoarei Ionela Tudor arată că fosta vicepreședintă a Curții de Apel București va încasa o pensie lunară de aproximativ 30.000 de lei, adică 6.000 euro, lunar.

Celebră pentru momentul „M-a sunat Lia”

Ionela Tudor a ajuns judecător la Curtea de Apel București în 2021, iar din 2025 a ocupat una dintre cele două funcții ce vicepreședinte. Anterior, a fost judecător la Tribunalul București (2017-2021), Tribunalul Ialomița (2009-2017), Tribunalul Călăraș (2008-2009), Judecătoria Slobozia (2007-2008) și Judecătoria Fetești (2004-2007), potrivit CV-ului publicat pe Juridice.ro.

Momentul memorabil care a avut-o în centrul atenției pe judecătoarea Ionela Tudor a avut loc pe 11 decembrie 2025, când Curtea de Apel București a organizat o conferință extraordinară de presă, convocată după apariția documentarului Recorder „Justiţie capturată”. Evenimentul a fost o premieră pentru instituție și s-a desfășurat într-o sală de judecată.

Atunci, preşedinta Liana Arsenie, în timp ce încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declaraţiile de presă. A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Momentul a fost semnalat de jurnaliștii Recorder.