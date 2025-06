FOTO/VIDEO Nicușor Dan, chiar lângă Donald Trump la poza de grup de la summitul NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a apărut marți seara chiar în spatele omologului său american Donald Trump, în fotografia oficială realizată înaintea dineului oferit de regele Willem-Alexander și regina Máxima ai Țărilor de Jos, în deschiderea summitului NATO de la Haga.

Evenimentul are loc la palatul Huis ten Bosch, reședința regală din capitala olandeză, unde liderii statelor membre NATO au fost invitați de monarhul olandez la o cină oficială, înaintea reuniunii principale care are loc miercuri.

Potrivit Agerpres, Donald Trump a ajuns la dineu în jurul orei 20:40 (21:40 ora României), la aproximativ o oră după aterizarea la Haga. Președintele României sosise deja, în jurul orei locale 19:30.

