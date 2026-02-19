Președintele Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump/ Care sunt temele de pe agendă

Summitul Consiliului de Pace va începe joi la Washington, la ora locală 10:00 (17:00 în România), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială. La reuniune va fi prezent și președintele Nicușor Dan, dar în calitate de observator pentru că România nu a aderat la organizația înființată în ianuarie de președintele american Donald Trump.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunțat Nicușor Dan într-o postare făcută duminică pe Facebook.

România va participa ca observator și va „reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, mai precizează Nicușor Dan în postare.

Președintele a plecat miercuri spre Washington la bordul unui avion privat închiriat de la omul de afaceri Ion Țiriac.

Temele de pe agenda oficială

Agenda reuniunii se va concentra pe viitorul Fâșiei Gaza, dincolo de actualul armistițiu fragil dintre Hamas și Israel, potrivit corespondentei în SUA a publicației germane DW.

Un punct cheie este strângerea de fonduri pentru reconstrucția Gazei și furnizarea de ajutor umanitar. Pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a anunțat că membrii Consiliului au promis deja 5 miliarde de dolari (4,2 miliarde de euro).

Cine participă

Dintre cele cel puțin 60 de țări invitate de Donald Trump în Consiliu, 27 au acceptat până acum invitația. România a anunțat că analizează invitația întrucât Carta organizației intră în conflict cu unele din angajamentele internaționale ale țării noastre.

Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo sunt singurele țări europene care s-au alăturat. În ultima lună, Italia, Cipru, Grecia și România, precum și Uniunea Europeană, au decis să se alăture în calitate de observatori, ceea ce înseamnă că nu vor participa la procesul decizional.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată, dar va trimite în locul ei pe Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana. Potrivit unui purtător de cuvânt, UE are „o serie de întrebări” cu privire la anumite părți din statutul consiliului. Multe țări au respins invitația din cauza unor neclarități similare.

Cum a motivat Nicușor Dan decizia de a participa

Prezența la Washington reprezintă un mesaj diplomatic privind relația dintre România și SUA după o perioadă de neîncredere din partea administrației Trump ca urmare a anulării alegerilor prezidențiale de la finalul lui 2024, a explicat marți Nicușor Dan într-o emisiune la Radio România Actualități.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu are planificată o întrevedere bilaterală cu Trump

În emisiunea de la RRA, Nicușor Dan a subliniat că nu are planificată nicio întâlnire bilaterală cu Trump. România lucrează pentru o vizită oficială a președintelui în SUA în cursul acestui an.

„E o primă întâlnire de lucru. După ce am primit invitația de a participa la această ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă”, a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.

De ce nu aderă România la Consiliul pentru Pace

El a subliniat că România participă în calitate de observator și nu membru întrucât Carta organizației înființate de Donald Trump intră în contradicție cu alte aranjamente internaționale pe care le are România și din acest motiv nu poate semna aderarea.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o Cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această Cartă sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a explicat el.

Ce este „Consiliul Păcii” înființat de Trump

La sfârşitul lunii ianuarie, președintele american Donald Trump a lansat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, între care războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit o scrisoare prin care au fost invitați să se alăture acestei inițiative americane.

Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.