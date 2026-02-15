ULTIMA ORĂ Nicușor Dan merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „România va avea calitate de observator”

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa la Consiliul Păcii al preşedintelui Donald Trump, care va avea loc la Washington, în 19 februarie, în calitate de observator, a anunțat duminică președintele Dan.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a anunțat președinele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Nicușor Dan precizează că „decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii”.

„România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Știre în curs de actualizare