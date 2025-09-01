Președintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial: „Le cer fără echivoc”

Pentru ca Germania și Polonia să dezvolte un parteneriat bazat pe încredere și bune relații este obligatoriu ca Berlinul să abordeze subiectul reparațiilor pe care trebuie să le plătească, a spus președinte polonez Karol Nawrocki, citat de publicația poloneză TVP World, la un eveniment dedicat împlinirii a 86 de ani de când Germania nazistă a atacat Polonia și a declanșat al Doilea Război Mondial.

Invazia Germaniei asupra Polonia, care a dus la un conflict global, a început cu un atac asupra unei instalații militare poloneze Westerplatte, o fâșie de pământ din portul Gdańsk, în dimineața de 1 septembrie 1939.

Prezent astăzi la Westerplatte, unde a ținut un discurs de lângă monumentul dedicat celor care au rezistat atacului, Nawrocki, care a preluat de scurt timp președinția țării, a cerut Berlinului despăgubiri.

„Pentru a construi un parteneriat bazat pe adevăr și relații bune, trebuie să abordăm problema reparațiilor din partea statului german, pe care, în calitate de președinte al Poloniei, o solicit fără echivoc, pentru binele comun”, a afirmat Nawrocki.

Politicienii polonezi, în mare parte din facțiunile conservatoare și naționaliste, cer de mult timp despăgubiri din partea Germaniei pentru acțiunile sale împotriva Poloniei în cel de-al Doilea Război Mondial..

„Reparațiile nu sunt o alternativă la amnezia istorică”, a mai spus luni Nawrocki „Polonia, ca stat de primă linie, ca cea mai importantă țară din flancul estic al NATO, are nevoie de justiție și adevăr și de relații clare cu Germania, dar avem nevoie și de reparații din partea statului german.”

Fostul guvern condus de Partidului Lege și Justiție (PiS), din care face parte Nawrocki, a solicitat în trecut 6 trilioane de zloți (1,4 trilioane de euro). Nawrocki, care este susținut de PiS, a promis în timpul campaniei electorale din această vară că va „lupta pentru dreptate pentru șase milioane de polonezi uciși încă din prima zi”.

Premierul Donald Tusk, al cărui guvern s-a ciocnit cu Nawrocki în primele săptămâni ale președinției sale, a subliniat că Polonia trebuie să fie unită și pregătită să colaboreze cu aliații săi, astfel încât „nimeni din nicio parte a lumii să nu mai gândească vreodată să ne atace patria”.

Spre deosebire de președinte, Tusk a spus că se concentrează pe provocările actuale, argumentând că Polonia trebuie să fie clară cu privire la cine sunt dușmanii săi.