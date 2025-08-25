Președintele Poloniei vrea tăierea ajutoarelor sociale pentru refugiații ucraineni care nu muncesc: „Intenționez să îmi îndeplinesc obligațiile”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, se adresează mulțimii în timpul unei întâlniri cu locuitorii din Kolbuszowa, pe 8 august 2025. Credit line: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Poloniei a prezentat luni planuri de a limita accesul ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la servicii medicale, propunând totodată o interdicție privind glorificarea unui lider naționalist ucrainean din secolul XX, transmite agenția Reuters.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022, însă unii polonezi au început să se arate obosiți de numărul mare de refugiați, iar tensiunile dintre Varșovia și Kiev, legate de masacrele din Volânia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au ieșit uneori la suprafață.

Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetățeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia.

Președintele Karol Nawrocki, un naționalist conservator inspirat de președintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor în Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să îmi îndeplinesc obligațiile, iar eu cred că alocația (pentru familie) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul de a munci în Polonia, la fel și în privința serviciilor medicale”, a declarat el luni în fața jurnaliștilor.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Câți bani primesc refugiații ucraineni în Polonia

Refugiații ucraineni sunt în prezent eligibili să primească alocația lunară pentru familie, de 800 de zloți (219 dolari) per copil, dacă copiii lor frecventează școlile poloneze. Alte țări din UE, precum Germania, au propus la rândul lor recent reducerea beneficiilor.

În Polonia, președintele poate propune proiecte de lege și poate bloca prin veto legislația guvernului. Executivul, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un centrist pro-UE, opozant al lui Nawrocki, poate la rândul său bloca propunerile președintelui, ceea ce poate crea impas politic.

Cealaltă măsură propusă de președintele Poloniei vizează un erou național pentru ucraineni

Nawrocki a propus de asemenea luni înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naționalist ucrainean care a luptat atât împotriva naziștilor, cât și a sovieticilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Proiectul de lege vizează de asemenea forța paramilitară condusă de Bandera.

„Cred că acest proiect de lege ar trebui să se refere în mod clar la Bandera și să echivaleze simbolul banderist în codul penal cu simbolurile corespunzătoare național-socialismului german, cunoscut în mod obișnuit ca nazism, și comunismului sovietic”, a spus Nawrocki.

Mulți ucraineni îi consideră pe Bandera și miliția pe care a condus-o drept eroi ai rezistenței împotriva Uniunii Sovietice și simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independență față de Moscova.

Însă pentru locuitori al Poloniei el rămâne un simbol al violenței anti-poloneze. Bandera este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), despre care Varșovia afirmă că a comis masacre asupra civililor polonezi în 1943-44, mai ales în Volânia.

Mii de ucraineni au murit, de asemenea, în represaliile ulterioare.

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste este sancționată cu până la 3 ani de închisoare conform codului penal polonez.