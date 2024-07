Polonia cere rezolvarea unei dispute istorice: „Ucraina nu va adera la UE dacă nu se va rezolva chestiunea”

Vicepremierul Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Ucraina nu poate fi admisă în Uniunea Europeană până când Varșovia și Kievul nu vor rezolva problema masacrului din Volînia, o dispută istorică cu care se confruntă ambele țări de zeci de ani.

Kosiniak-Kamysz, care este și ministrul Apărării, a subliniat la televiziunea PolSat că „nu vor exista frontiere deschise sau schimburi comerciale la nivelul actual [cu Ucraina], dacă nu se va rezolva problema Volînia”, potrivit ziarului La Razon, preluat de Rador Radio România.

Deși Polonia „dorește ca Ucraina să se dezvolte, nu poate lăsa netratată o rană care nu s-a vindecat”, a adăugat el.

„Permiteți-mi să spun clar: Ucraina nu va adera la Uniunea Europeană dacă nu se va rezolva chestiunea Volîniei”, a conchis vicepremierul, care nu a ezitat să descrie evenimentele din Volînia drept un „genocid” care trebuie „rezolvat”, fără a preciza în ce mod.

„Masacrul de la Volînia”, așa cum este cunoscut în Polonia, se referă la execuția a aproximativ 120.000 de civili de către naționaliștii ucraineni în regiunea istorică Galiția (acum parte a Ucrainei), între 1943 și 1945, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

Este vorba despre un episod istoric cu care se confruntă de zeci de ani cu Polonia și Ucraina și care încă afectează relațiile bilaterale dintre aceste țări, care își mențin opinii divergente asupra cauzelor și responsabilităților evenimentelor.

În urmă cu câteva zile, cu ocazia zilei de 11 iulie, declarată de Parlamentul Polonez drept zi națională în memoria victimelor de la Volînia, la Domostawa a fost inaugurat un monument care prezintă un copil polonez străpuns de un trident, simbol național al Ucrainei, alături de numele localităților unde a fost comis masacrul.

Polish government wants silence



"We would like to point out that the monument to be unveiled in the town of Domostawa is the result of a private initiative. Neither its shape nor its construction itself received support from the central authorities at any stage of the works. pic.twitter.com/ORalzbpM1I