Președintele SUA Donald Trump se va adresa națiunii miercuri seară

Liderul de la Casa Albă va vorbi despre „realizările istorice” înregistrate de administrația sa în ultimul an și despre ce va urma, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, citată de ABC News.

Președintele Donald Trump a declarat marți că va ține un discurs în direct miercuri, la ora locală 21:00 (4:00 AM ora României), de la Casa Albă, scrie ABC News.

„A fost un an minunat pentru țara noastră, iar CE E MAI BUN ABIA ACUM URMEAZĂ!”, a scris Trump pe platforma sa, cu majuscule.

„Aștept cu nerăbdare să vă văd”, a spus el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut aluzie la discursul lui Trump într-o întâlnire cu reporterii marți, spunând că acesta va vorbi despre „realizările istorice” înregistrate de administrația sa în ultimul an și despre ce se așteaptă să urmeze.

„Va fi un discurs foarte bun. Tocmai am fost în Biroul Oval cu președintele și am discutat despre asta. El va vorbi mult despre realizările din ultimele 11 luni, despre tot ce a făcut pentru a readuce măreția țării noastre și despre tot ce intenționează să facă în continuare pentru a continua să ofere rezultate poporului american în următorii trei ani”, a spus Leavitt.

Securitatea frontierelor și economia

Într-un interviu acordat marți Fox News, Leavitt a spus că Trump va vorbi probabil despre probleme precum securitatea frontierelor și economia.

„Președintele Trump va vorbi despre ce va urma. Cele mai bune lucrururi abia urmează, așa cum spune el adesea”, a spus Leavitt la Fox News, adăugând că președintele ar putea „da indicii despre unele politici care vor urma” în anul următor.

Discursurile adresate de Trump națiunii în acest an au avut loc în mare parte în urma unor acte de violență, a subliniat CBS News.

Ultimul discurs al președintelui a fost difuzat de Casa Albă pe 26 noiembrie, după ce doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest au fost împușcați în Washington, D.C., nu departe de Casa Albă.

Casa Albă a difuzat, de asemenea, discursuri înregistrate din Biroul Oval, inclusiv pe 10 septembrie, după uciderea lui Charlie Kirk, și pe 9 septembrie, după uciderea refugiatei ucrainene Iryna Zarutska. El a vorbit în fața unei sesiuni comune a Congresului pe 4 martie.

Negocieri de pace și blocade

Administrația Trump și-a promovat agenda economică pe parcursul ultimelor luni ale anului.

Trump însuși a subliniat agenda sa tarifară și a insistat luna trecută ca americanii să primească cecuri finanțate din veniturile obținute în urma taxelor vamale. El a promis că „sute de milioane de dolari din veniturile tarifare” vor fi distribuite sub formă de dividende până la jumătatea anului 2026.

Fox News, televiziunea conservatoare apropiată de republicani, a observat că, având în vedere datoria națională care se situează la puțin peste 38 de trilioane de dolari, veniturile din noile taxe vamale sunt infime: miliarde colectate față de trilioane datorate.

Pe plan extern, Trump a revendicat meritul în încheierea mai multor războaie și se află acum în mijlocul negocierilor pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Marți, președintele a anunțat „blocarea completă” a petrolierelor sancționate care navighează către și dinspre Venezuela, o escaladare a campaniei de presiune pe care administrația sa o desfășoară de luni de zile împotriva lui Nicolás Maduro, liderul statului sud-american.

„Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud”, a scris Trump pe contul său de pe platforma Truth Social. „Ea va deveni și mai mare, iar șocul pentru ei va fi unul fără precedent”, a adăugat președintele.