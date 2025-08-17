Președintele Vucic al Serbiei promite un „răspuns puternic” contra manifestanților, după noile proteste anticorupție

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică un „răspuns puternic” dat manifestanţilor anticorupţie, după cinci seri consecutive de confruntări între susţinători ai săi, poliţie şi protestatari în întreaga Serbie, relatează Agerpres.

Violenţe au izbucnit la Belgrad şi în alte oraşe în timpul a cinci zile de manifestaţii, unii dintre protestatari lansând pietre şi dispozitive pirotehnice spre forţele de ordine, care au replicat cu grenade şi gaze lacrimogene.

Peste 130 de poliţişti au fost până acum răniţi şi zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat duminică preşedintele naţionalist Aleksandar Vucic în timpul unei conferinţe de presă la Belgrad.

Sâmbătă, ciocniri au avut loc la Belgrad, Novi Sad şi Valjevo, unde un mic grup de indivizi mascaţi a atacat şi incendiat sediile, goale la acea oră, ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

Vucic îi numește pe protestatari „terorişti”

„Veţi vedea totala determinare a statului sârb. Noi vom utiliza tot ce este la dispoziţia noastră pentru a restabili legea, ordinea şi pacea”, a declarat preşedintele Vucic. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal şi formal” al răspunsului său.

„Va fi ceva foarte diferit de ceea ce aţi văzut până acum”, a declarat el, subliniind că proclamarea stării de urgenţă nu este luată în calcul.

Vucic i-a comparat pe protestatari cu „terorişti”, termen pe care el l-a folosit adesea de la declanşarea în 2024 a mişcării anticorupţie.

Manifestaţiile sunt regulate în această ţară din Balcani după prăbuşirea în noiembrie anul trecut a unei părţi din plafonul din beton al gării din Novi Sad. Tragedia, care s-a soldat cu 16 morţi, a fost rapid imputată corupţiei de către manifestanţi.

Revendicările manifestanţilor, care cer o anchetă transparentă, s-au extins între timp, ei cerând alegeri anticipate.

Aleksandar Vucic respinge apelurile pentru alegeri anticipate, denunţând un complot străin menit să răstoarne guvernul său.