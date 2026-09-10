„Presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”. Ambasada Rusiei reacționează în cazul rusului arestat în România pentru spionaj

Ambasada Rusiei la București a anunțat că este pregătită să îi ofere asistență consulară și juridică lui Ivan Kuțenko, care a fost arestat preventiv de autoritățile române.

Cetățeanul rus a fost arestat preventiv pentru de 30 de zile, marți, și este acuzat că a spionat obiective militare românești și NATO, inclusiv avioane ucrainene de transport. Procurorii susțin că rusul pregătea și acte de sabotaj pe teritoriul României.

SRI a transmis într-un comunicat de presă că bărbatul acționa după un tipar folosit și în alte țări europene, de „rețele de sabotori coordonate din Federația Rusă”.

HotNews l-a căutat cu un soft de recunoaștere facială pe Kluțkenko, care are biografia unui racket, însă conectat și la afacerile ilegale din Rusia. Suspectul este din Novosibirsk, oraș siberian care a apărut în două anchete de presă din România care arată legăturile cu Rusia ale celor care strâng datele online ale românilor.

Ambasada rusă reclamă „presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”

Misiunea diplomatică rusă susține că informațiile apărute în spațiul public constă „în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii”.

„Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească”, a declarat Biroul de Presă al Ambasadei Rusiei la București, joi, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook.

Ambasada a cerut autorităților române organizarea unei întâlniri cu Ivan Kuțenko.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”, a adăugat misiunea diplomatică.

Ambasada Rusiei susține că rușii care se află legal în UE riscă „persecuții nejustificate și provocări” din partea serviciilor secrete occidentale.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, a conchis ambasada.