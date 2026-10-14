Prețul acțiunilor Eutelsat a crescut brusc pe bursă

Acțiunile operatorului european de sateliți Eutelsat au crescut puternic miercuri, după ce Ucraina a anunțat că Starlink, serviciul deținut de SpaceX, a introdus restricții privind serviciul său destinat utilizării militare, transmite Reuters.

Prețul acțiunilor Eutelsat a crescut cu 11,6% până la ora 10:34 GMT, în timp ce cele ale SES, compania din Luxemburg care furnizează de asemenea servicii de conectivitate prin satelit, a s-au apreciat la rândul lor cu 2,7%.

Analiștii au declarat pentru Reuters că această evoluție reflectă așteptările investitorilor potrivit cărora guvernele și clienții europeni ar putea căuta alternative la infrastructura spațială deținută de SUA, dacă accesul la serviciile americane devine mai incert.

„Cred că acest lucru are legătură cu poziția favorabilă Rusiei și nefavorabilă Ucrainei adoptată de administrația SUA, care s-a conturat în ultimele zile. Aceasta ar putea însemna un acces inexistent sau limitat la serviciile de satelit deținute de SUA și la schimbul de informații, readucând furnizorii europeni în centrul atenției ca potențiale alternative”, a declarat Aleksander Peterc, analist la Bernstein.

Compania franceză Eutelsat este considerat cel mai important rival de pe continent al Starlink.

Anunțul care a dat un impuls prețului acțiunilor Eutelsat

Acțiunile acesteia s-au apreciat miercuri după ce consilierul prezidențial ucrainean Serhii „Flash” Beskrestnov a anunțat că SpaceX a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink mobile.

Beskrestnov a spus că forțele ucrainene nu au primit nicio avertizare cu privire la introducerea limitării, lucru „ce a dus la eșuarea unei serii de misiuni”.

„Este evident că această acțiune nu poate fi o coincidență și are legătură cu situația politică actuală”, a adăugat consilierul lui Zelenski pentru tehnologii militare, făcând referire probabil la noile tensiuni pe relația cu SUA, în condițiile în care Trump insistă ca Ucraina să nu mai lovească rafinăriile rusești.

O sursă Reuters din Corpul 7 de Reacție Rapidă, desfășurat pe frontul de sud-est, a confirmat întreruperile la operațiunile Starlink.

Musk a activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Acesta a devenit elementul vital al comunicațiilor de pe câmpul de luptă din Ucraina și un instrument crucial pentru operarea dronelor.