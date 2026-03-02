Prețul gazelor pe bursa europeană a crescut cu 50% / Ce înseamnă pentru consumatorii din România

Prețul gazelor naturale din Europa a urcat pe bursă cu aproape 50%, după ce Qatar, cel mai mare exportator de gaze lichefiate din regiune, a anunțat oprirea producției. Consumatorii români nu vor simți un impact direct în facturi, întrucât prețurile finale din România sunt plafonate până cel puțin la 31 martie.

Cotațiile gazelor la bursa de gaze TTF Amsterdam, de referință pentru piața din Europa, au crescut luni cu 48%, până la 47,32 euro/MWh. Cel mai ridicat nivel fusese însă atins în februarie 2025, când cotația ajunsese la 47,70 euro/MWh.

Creșterea de azi s-a produs după ce compania energetică de stat a Qatarului, QatarEnergy, a anunțat că a suspendat producției de gaze lichefiate, pe fondul unor atacuri cu drone atribuite Iranului, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

În acest context, Grupul de coordonare pentru gaze al Uniunii Europene se va reuni miercuri pentru a evalua impactul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat, pentru Reuters, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Grupul de coordonare pentru gaze al UE include reprezentanți ai guvernelor statelor membre. Acesta monitorizează nivelul stocurilor de gaze și securitatea aprovizionării în Uniunea Europeană și coordonează măsurile de răspuns în situații de criză.

Prețul gazelor pentru români este plafonat până la 31 martie

Pentru consumatorii români, prețul plătit în facturi este deocamdată plafonat din 2021 până la 31 martie 2026, iar Guvernul are în plan să amâne cu un an liberalizarea, până la 1 aprilie 2027, pentru consumatorii casnici.

Un proiect de act normativ privind amânarea liberalizării a fost publicat în urmă cu două săptămâni, dar încă nu a fost aprobat de Guvern.

Totuși, diferența dintre plafonul stabilit de Guvern și prețul real din piață este plătită din bugetul de stat. Până acum, statul român a plătit furnizorilor de energie și gaz peste 33 de miliarde de lei în contul schemei de plafonare-compensare a facturilor.

Dacă pentru consumatorii casnici liberalizarea este amânată pentru 2027, pentru consumatorii non-casnici, adică firme și marii consumatori industriali, plafonul de preț va fi eliminat la 31 martie 2026, urmând ca acești utilizatori să plătească prețul pieței.