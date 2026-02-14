Prețul la gaze după 31 martie va rămâne neschimbat pentru consumatorii casnici, asigură ministrul Energiei. Care este formula găsită de Guvern

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească. Ce va depăși plafonul actual va fi plătit de către statul român.

„O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan, citat de News.ro.

Bogdan Ivan a susţinut că preţul final la gaze nu va depăşi 0,31 lei pe kW, cât este acum, iar dacă va depăşi, va plăti statul.

„Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor. În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Liberalizarea, amânată cu un an

Plafonarea prețului la gaze urma să expire la 31 martie 2026, însă Guvernul a decis să amâne liberalizarea. Premierul Ilie Bolojan a declarat, pe 4 februarie, că „2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru liberalizare”.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 să existe o perioadă cu un preț plafonat pentru consumatorii casnici”, a mai spus Bolojan.

Promisiunea a fost reluată de către ministrul Energiei, Bogdan Ivan, două zile mai târziu.

„Am decis să vin cu o variantă în care să plafonăm în continuare prețul la producători și pe tot lanțul pentru ca la consumatorul final să nu crească prețul pentru cel puțin un an de zile de acum înainte. Asta înseamnă că până în 31 martie 2027 o să avem plafonat prețul, poate chiar să mergem cu el în jos, în condițiile în care începem să avem concurență pe piață și avem un nou operator de furnizare în piața de furnizare de gaz din România, și anume compania de stat Romgaz, iar în această formulă reușim să ducem mai jos prețurile”, a adăugat ministrul.

Bogdan Ivan a sugerat că și proiectul Neptun Deep va duce la facturi mai mici.

„Anul viitor, în 2027, începem să extragem gaz natural din Marea Neagră, de la Neptun Deep. Aproape ne dublăm capacitatea de producție a gazelor naturale (…). Este evident că trebuie să înceapă să se simtă la factură”, a mai declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.