„Au devenit pârtiile de schi din Europa inaccesibile?” La cât au ajuns prețurile în unele dintre cele mai cunoscute stațiuni

Sella Ronda din regiunea Val Gardena, una dintre destinațiile căutate de pasionații sporturilor de iarnă Foto: Profimedia

Prețurile pentru vacanțele la schi „au devenit complet nejustificate și inacceptabile”, critică președintele asociației de protecție a consumatorilor din Italia. În anumite stațiuni din Italia, abonamentul pentru un sezon de schi a ajuns la 1.800 de euro. Scumpiri sunt însă și în Austria și Elveția, scrie Euronews.

Potrivit unui raport al asociației de protecție a consumatorilor Asoutenti, prețurile abonamentelor pentru pârtiile din Italiavor fi în acest sezon de schi cu 40% mai scumpe față de 2021.

De exemplu, abonamentul Dolomiti Superski, care oferă acces la toate cele 12 stațiuni din renumita zonă, îi va costa pe schiori 86 de euro pe zi.

La Roccaraso, o stațiune din Apenini, una dintre stațiunile care au înregistrat o creștere a turiștilor, prețul unui abonament zilnic va ajunge la 60 de euro.

Iar când vine vorba despre abonamentele de sezon, scumpirile sunt și ele mari. La Roccaraso, stațiune aflată în regiunea Abruzzo, prețul începe de la 755 de euro. În schimb, în mult mai cunoscuta Valea Aosta din Alpi, prețul urcă până la 1.800 de euro.

Stațiunea de schi San Cassiano, aflată în Dolomiți, una dintre cele mai căutate stațiuni din Italia Foto: Profimedia

La aceste scumpiri se adaugă și creșterea costurilor pentru închirierea echipamentului de schi, precum și tarifele tot mai mari la hoteluri și restaurante.

Operatorii instalațiilor din stațiuni pun majorările pe seama facturilor uriașe la energie și a costurilor de întreținere.

Gabriele Melluso, președintele organizației Assoutenti, spune că prețurile din acest sezon sunt „complet nejustificate și inacceptabile (…) atât pentru că inflația în Italia este sub control, cât și pentru că tarifele la energie, care au crescut costurile pentru operatorii de pârtii în 2022, au revenit la normal”.

El a adăugat că aceste scumpiri îi exclud pe turiștii cu venituri mai mici, transformând schiatul într-un sport rezervat celor înstăriți.

Prețuri mai ridicate și în alte stațiuni

Un raport publicat anul trecut de compania Radical Storage arată că, în 2023, prețul mediu al unui abonament zilnic în stațiunile de schi europene a fost de 66,46 euro – cu 24,7% mai mare decât înainte de pandemia de COVID-19, în 2019.

Din 2005 până în prezent, costul mediu al unui skipass în 100 dintre cele mai cunoscute stațiuni europene a crescut cu 92,6%, ceea ce înseamnă că schiorii plătesc aproape dublu pentru aceeași pârtie față de acum 18 ani.

Scumpiri și în Bulgaria

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Bulgaria, unde prețurile au urcat în medie cu 34,8% din 2015 până în prezent. Creșteri similare au fost raportate și în stațiunile de schi din Austria (34,3%) și Italia (33,1%).

Stațiunea Zermatt din Elveția a fost, anul trecut, cea mai scumpă din Europa pentru schiori, cu un abonament zilnic de aproximativ 108 euro.

La polul opus, cea mai ieftină a fost stațiunea Kopaonik din Serbia, unde o zi pe pârtie costă doar 37 de euro.

În România, în sezonul trecut, abonamentul de schi pentru o zi a fost de minim 50 de euro, cu prețuri care s-au apropiat de cele întâlnite în unle stațiuni din Europa.