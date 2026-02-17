Prețurile la care au ajuns castraveții i-au înfuriat pe ruși: „O nouă delicatesă a apărut în magazinele noastre”

Castravetele, un favorit în salatele și mesele rusești, este cel mai recent produs de bază al cărui preț a explodat brusc în Rusia, stârnind furia consumatorilor și mobilizând politicienii și autoritățile de reglementare dornice să tempereze orice nemulțumire populară într-un moment de război, relatează Reuters.

Statisticile oficiale arată că prețul castraveților s-a dublat din decembrie, ajungând la o medie de puțin peste 300 de ruble (3,91 dolari) pe kilogram, iar rețelele de socializare au fost inundate de fotografii cu produse vândute uneori la prețuri de peste două sau chiar trei ori mai mari.

Sub presiunea politicienilor, inclusiv a celor din partidul de guvernământ Rusia Unită, autoritatea antimonopol le-a trimis scrisori producătorilor și comercianților, cerându-le explicații pentru majorările de preț.

„În această iarnă, o nouă «delicatesă» a apărut în magazinele noastre – castraveții”, a declarat Serghei Mironov, lider parlamentar al partidului Rusia Justă, din așa-zisa „opoziție” sistemică a Rusiei, care în realitate susține politicile Kremlinului. Mironov a declarat că Ministerul Agriculturii a pus creșterea accentuată a prețurilor la castraveți pe seama sezonalității acestora.

„Au folosit aceeași explicație pentru cartofii «de aur» de anul trecut, iar acum avem castraveți «auriți»”, a spus Mironov, un fost parașutist devenit politician, care scoate frecvent în evidență subiecte sensibile ce îi nemulțumesc pe alegătorii din Rusia.

„Ce ar trebui să facă oamenii? Să accepte pur și simplu că nu își pot permite cele mai de bază alimente?”, a întrebat el în condițiile în care politicienii ruși se pregătesc pentru alegeri parlamentare în toamna acestui an.

Producătorii i-au asigurat pe consumatori că prețurile la castraveți vor începe probabil să scadă luna viitoare, odată cu încălzirea vremii. Autoritățile au rezolvat în trecut probleme similare legate de prețurile altor alimente și nu există semne că nemulțumirile oamenilor față de scumpiri, amplificate de rețelele sociale, ar reprezenta o amenințare la adresa stabilității sociale.

Însă scumpirea bruscă a castraveților coincide cu o creștere generală a prețurilor de 2,1% de la începutul anului – parțial ca urmare a majorării taxei pe valoarea adăugată – și survine într-un moment în care oamenii sunt îngrijorați de creșterea costurilor, în contextul încetinirii economiei Rusiei după patru ani de război în Ucraina.

Castraveți „pe cartelă” în cea mai mare regiune a Rusiei

În condițiile în care banca centrală estimează o inflație anuală de până la 5,5% în 2026, oamenii se plâng și de creșterea facturilor la utilități, a prețului carburanților, a prețurilor din supermarketuri și a notelor de plată din restaurante.

Cum prețul castraveților îl depășește acum pe cel al unor fructe importate precum bananele, unele supermarketuri din Siberia limitează cantitatea pe care o poate cumpăra un singur client, iar unul dintre cele mai bine vândute ziare din Rusia le-a oferit cititorilor semințe pentru a-și cultiva singuri castraveții acasă.

Partidul lui Mironov și Partidul Comunist, ambele formațiuni reprezentate în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, au sugerat ca guvernul să plafoneze adaosul comercial pe care comercianții îl pot aplica alimentelor de bază.

Evgheni Popov, deputat din partea partidului de guvernământ, a încercat să minimalizeze problema, scriind pe rețelele de socializare că prețurile la castraveți vor scădea și că Rusia este complet autosuficientă în ceea ce privește acest produs.

El a fost rapid mustrat de unii dintre urmăritorii săi.

„Prețurile la castraveți și roșii sunt revoltătoare”, i-a răspuns o femeie care s-a prezentat drept Svetlana. „Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur» (pentru că erau foarte scumpe). Acum castraveții sunt cei de aur”, a adăugat ea.