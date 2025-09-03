„Prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing, un semn al cererii locale pentru o alternativă la ordinea liberală occidentală”. Explicația unui expert în politică externă

Vizita la Beijing a foștilor premieri arată că o parte a elitei politice românești vede în relațiile cu China (sau cu Rusia) o sursă de validare și o potențială cale de contrabalansare a presiunilor europene privind statul de drept, reforme și reducerea corupției, spune Marius Ghincea, cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich, specializat în politică externă și de securitate.

Prezența în China a foștilor prim-miniștrii români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă a declanșat o serie de critici la București, inclusiv una dură din partea ministrei de Externe Oana Țoiu, care a spus că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin”.

Într-o analiză postată pe pagina de Facebook, Marius Ghincea, cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich, a oferit o explicație pentru prezența celor doi la evenimentele de la Beijing, unde aceștia au apărut într-o poză alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și alți lideri autoritari.

Controversa legată de prezența cuplului Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing, la cea de-a 80-a aniversare a victoriei în al Doilea Război Chino-Japonez și în al Doilea Război Mondial, readuce pe agenda publică influența Chinei în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, spune Ghincea.

În explicația sa, cercetătorul face trimitere la un raport scris pentru GlobalFocus Cente, alături de Clara Volintiru și Ivan Nikolovski, în care argumentează că nivelul influenței chineze în regiune nu depinde atât de mult de China, cât de disponibilitatea elitelor locale de a o îmbrățișa.

„Dacă analizăm ultimii 15 ani, succesul influenței chineze în regiune a variat enorm, atât între țări, cât și în interiorul aceleiași țări de-a lungul timpului (gândiți-vă, de exemplu, la diferența dintre guvernarea Ponta și guvernarea Orban/Cîțu). Această variație nu poate fi explicată doar prin acțiunile Beijingului, deoarece China a folosit un set similar de strategii în toată regiunea”, spune Ghincea.

„Însă putem explica destul de bine aceste diferențe dacă ne uităm la elitele naționale. Acolo unde liderii politici au dorit să strângă relațiile cu China, influența acesteia a crescut corespunzător. Acolo unde nu a existat această deschidere, influența a rămas redusă. Pe scurt, totul ține de voința elitelor noastre, nu neapărat de strategiile chineze”, a adăugat el.

Dar de ce ar dori unii lideri est-europeni să curteze Beijingul?

„Pentru aceste elite, apropierea de China este o metodă de a contrabalansa influența UE și a SUA”

„Ipoteza noastră este că motivația principală ține de tendințele iliberale ale acestor lideri. Pentru aceste elite, apropierea de China este o metodă de a contrabalansa influența UE și a SUA. Astfel, își creează ceea ce noi numeam „wiggle room”, un spațiu de manevră care le permite să erodeze instituțiile democratice, să extragă rente economice și să reducă presiunea condiționalității occidentale legată de statul de drept și lupta împotriva corupției”, explică cercetătorul.

„Ce ne spune, așadar, raportul nostru despre vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing? Ne spune că această vizită reprezintă manifestarea „cererii” locale pentru o alternativă la ordinea liberală occidentală din care facem parte”, spune el.

„Prezența lor acolo arată că o parte a elitei politice românești vede în relațiile cu China (sau cu Rusia) o sursă de validare și o potențială cale de contrabalansare a presiunilor europene privind statul de drept, reforme și reducerea corupției”, mai spune Ghincea.

MAE a criticat prezența celor doi foști premieri

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat de marți că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Miercuri, Năstase, însoțit de soție, și Viorica Dăncilă au asistat la parada organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ei au stat în ultimul rând la poza oficială de la finalul evenimentului, în timp ce în primul rând se aflau Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-Un. În poză mai sunt, printre alții, liderii din Iran, Uzbekistan sau Kazahstan. Singurul oficial european prezent la Beijing a fost premierul slovac Robert Fico.

Ministra de externe Oana Țoiu a afirmat miercuri că cei doi foști premieri au mers la Beijing ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat ea, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

Cu cine s-a întâlnit Năstase la Beijing

Sun Haiyan, viceministra Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, este cea care l-a primit la Beijing pe fostul prim-ministru român, prezentat de comunicatul oficial și cu titlul de președinte al Fundației Europene Titulescu.

Întâlnirea a avut loc marți, înainte de parada militară la care a fost prezent și Năstase.

Potrivit comunicatului, Sun Haiyan i-a urat bun venit lui Năstase în China cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Războiului de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist și a apreciat contribuțiile semnificative și de lungă durată ale lui Năstase la promovarea relațiilor dintre China și România.

„China este dispusă să colaboreze cu prietenii din toate sectoarele din România pentru a duce mai departe prietenia tradițională dintre cele două țări, pentru a promova dezvoltarea stabilă și de anvergură a parteneriatului de cooperare prietenos cuprinzător dintre China și România în noua eră, pentru a apăra împreună realizările victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și pentru a promova construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și mai rezonabil”, a spus diplomata.

De partea cealaltă, potrivit comunicatului, „Năstase a apreciat realizările istorice ale Chinei în domeniul dezvoltării economice și sociale de la începutul noii ere”.

El a afirmat de asemenea că „Războiul de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze a avut o contribuție majoră la lupta mondială împotriva fascismului”.

„Conceptul de construire a unei comunități cu un viitor comun pentru omenire și cele patru inițiative globale propuse de secretarul general Xi Jinping au o mare importanță practică. China a devenit o forță de neînlocuit în apărarea echității și justiției în lume. Fundația Română pentru Studii Europene este dispusă să joace un rol activ în acest sens”, a mai spus Năstase, potrivit comunicatului.

Într-o scurtă notă pe blogul său, Năstase anunțase la rândul său că s-a întâlnit la Beijing cu Sun Haiyan, cu care a discutat despre „teme sensibile de politica internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.