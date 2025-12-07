Care era prezența la vot în sectoarele lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluță la ora 10.00 / Diferența față de scrutinul precedent

În primele trei ore de vot, prezența la vot în sectoarele 6 și 4 din Capitală este mult mai scăzută decât la alegerile locale din iunie 2024, arată datele centralizate.

La ora 10.00, în sectorul 6, unde primar este Ciprian Ciucu, candidatul PNL aflat acum în cursa pentru Primăria Capitalei, au votat 4,17% dintre alegători, adică aproape 14.000. Este cea mai ridicată prezență dintre toate sectoarele, însă mai scăzută decât la ultimele alegeri locale.

Mai exact, în iunie 2024, la aceeași oră, prezența era mai mare cu peste doua procente. Atunci, votaseră 6,48% dintre alegători, adică 21.291.

Prezența la vot la ora 10.00 pe sectoare, în București

Prezența în sectorul 4, unde este primar Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, este și mai scăzută decât în sectorul lui Ciucu.

Au votat în primele trei ore 3,93% dintre alegători, adică 10.642. În iunie 2024, votaseră la aceeași ora 6,32% din alegători.

Prezența la vot la ora 10.00, la alegerile locale din iunie 2024

La alegerile din luna iunie, prezenta totală în sectorul 6 a fost de 44,18%, iar Ciprian Ciucu a fost ales primar cu 73% din voturi. În sectorul 4, prezența a fost de 43,37%, iar Daniel Băluță a câștigat al treilea mandat cu peste 60% din voturi.

