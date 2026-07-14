Prim-ministrul Poloniei face o predicție sumbră despre intențiile Rusiei în războiul din Ucraina

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți că pare foarte puțin probabil ca pacea în Ucraina să fie restabilită în curând și că se așteaptă ca Rusia să prelungească conflictul cel puțin până în iarnă, scrie Reuters.

Speranțele privind un acord de pace în Ucraina au fost temperate de șeful guvernului de la Varșovia.

„În acest moment, pare puțin probabil ca în viitorul apropiat să se ajungă la un armistițiu sau la un acord de pace, având în vedere poziția rigidă a Rusiei și a lui Putin”, a declarat Donald Tusk jurnaliștilor, la Paris.

El a precizat că a discutat situația cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Toată lumea se așteaptă la o escaladare a acțiunilor din partea Rusiei în acest moment, și este destul de probabil ca Rusia să dorească să prelungească acest război cel puțin până în iarnă”, a avertizat el.

Tusk a afirmat că Polonia va găzdui în toamnă exerciții militare cu trupele franceze și britanice, astfel încât acestea să fie pregătite să asigure securitatea Ucrainei și a regiunii după ce se va ajunge, în cele din urmă, la un acord de pace sau la un armistițiu.

„Acestea vor fi exerciții care vor pregăti întreaga coaliție (a celor dispuși) reunită astăzi la Paris pentru astfel de garanții reale de securitate pentru Ucraina, dar și pentru regiune”, a spus el.

Semnalele trimise de Rusia

Kremlinul a declarat vineri că Vladimir Putin rămâne deschis la ideea de a atinge obiectivele Rusiei prin intermediul diplomației, dar că Moscova își creează o zonă tampon mai extinsă în Ucraina, ca răspuns la acțiunile „de escaladare” ale Kievului.

Peskov a afirmat că Rusia consideră că Kievul nu dorește negocieri în acest moment și că, prin urmare, Moscova își continuă campania militară în Ucraina.

Peskov a răspuns astfel la o întrebare referitoare la un articol publicat de Reuters cu o zi înainte, în care trei surse apropiate Kremlinului au declarat agenției că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol și porturilor rusești au consolidat hotărârea lui Putin de a continua războiul, cel puțin pentru moment.

Reuters scrisese, citând surse apropiate Kremlinului, că Putin a respins apelurile de a negocia pacea.

Două dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că, dimpotrivă, Putin este dispus să escaladeze conflictul aflat deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește în mod regulat cu președintele rus, a descris o „probabilitate ridicată” de escaladare în următoarele luni.

Până la capitularea Ucrainei

Joi, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat și el că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024 – la momentul respectiv, Putin se referea, în esență, la capitularea completă a Kievului.

„Președintele a confirmat în mod clar că vom continua să urmărim îndeplinirea obiectivelor stabilite încă din iunie 2024, în cadrul discursului lui Vladimir Putin la Ministerul Afacerilor Externe”, a subliniat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe al Mozambicului, Maria Lucas.

În 2024, în cadrul unui discurs menționat de Lavrov, Putin a cerut retragerea trupelor ucrainene din Donețk, Luhansk, Zaporijie și Herson, pe care Rusia nu reușise să le cucerească în întregime, recunoașterea acestor regiuni și a Crimeei ca teritorii rusești, refuzul Ucrainei de a adera la NATO, precum și „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.

Putin a afirmat că, odată îndeplinite aceste condiții, va ordona „imediat” un armistițiu.