Prima aparițe publică a lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în dizgrația lui Putin

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov (dreapta) se întâlnește cu ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar (stânga), la Moscova, Rusia, pe 17 noiembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care ministrul rus participă în persoană în ultimele trei săptămâni, scrie agenția spaniolă de presă EFE.

Lavrov, care nu a mai participat la niciun eveniment public după vizita lui la Minsk, de pe 28 octombrie, l-a întâmpinat pe ministrul indian la casa de recepții a Ministerului rus de Externe, remarcând că este a șasea întâlnire între cei doi în acest an.

„Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni, luna viitoare”, a declarat Lavrov, potrivit Agerpres.

Șeful diplomației ruse a profitat de ocazie pentru a sublinia „dialogul politic intens” între Moscova și New Delhi, precum și cooperarea dintre cele două țări în cadrul diferitelor platforme internaționale.

Jaishankar, la rândul său, a salutat oportunitatea de a discuta despre conflictele internaționale cu omologul său rus și a indicat că vor aborda în special războiul din Ucraina.

Cu câteva ore înainte, Lavrov avusese o conversație la telefon cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi.

Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, căruia unele media i-au atribuit responsabilitatea pentru anularea summitului dintre liderii Rusiei și SUA de la Budapesta, a ținut o videoconferință de presă neașteptată.

Cu acea ocazie, Lavrov, care se află la conducerea diplomației ruse din 2004, a adoptat un ton conciliant față de Casa Albă.

Speculațiile privind posibila lui cădere în dizgrație au apărut după ce Lavrov nu a participat, în urmă cu peste două săptămâni, la reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al Rusiei, convocat de președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea testelor nucleare de către Moscova.

În plus, s-a aflat că Lavrov nu va conduce delegația rusă la summitul G20 care va avea loc la sfârșitul lunii în Africa de Sud.

În ultimii ani, șeful diplomației ruse a participat întotdeauna la evenimentele internaționale, inclusiv la recenta Adunare Generală a ONU, în locul lui Vladimir Putin.