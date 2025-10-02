Prima măsură pro-Ucraina luată de Trump după ce și-a schimbat poziția față de Putin. Este vorba de ținte din Rusia

Donald Trump și Vladimir Putin, la conferința de presă comună din Alaska, pe 15 august 2025. FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate la distanță în Rusia, au declarat miercuri doi oficiali pentru Reuters, în contextul în care se analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.

Statele Unite solicită, de asemenea, aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au afirmat oficialii americani, confirmând informații pe această temă publicate de Wall Street Journal.

Decizia reprezintă prima schimbare de politică privind Ucraina pe care președintele Donald Trump a aprobat-o de când și-a înăsprit retorica față de Rusia în ultimele săptămâni, în încercarea de a pune capăt războiului.

Washingtonul împărtășește de mult timp informații cu Kievul, dar astfel va fi mai ușor pentru Ucraina să lovească infrastructura rusă, cum ar fi rafinăriile, conductele și centralele electrice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol.

Această măsură vine în condițiile în care Trump a presat țările europene să înceteze achiziționarea de petrol rusesc în schimbul acordului său de a impune sancțiuni dure Moscovei, în încercarea de a lăsa Rusia fără bani cu care să-și finanțeze invazia în Ucraina.

Marți, Donald Trump a oferit marți detalii despre una dintre conversațiile sale cu liderul rus Vladimir Putin, în timpul căreia a sugerat că Rusia este un „tigru de hârtie”.

Cu ce rachete ar putea lovit Ucraina

Măsura vine și în contextul în care Statele Unite iau în considerare și o solicitare a Kievului de a primi rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de 2.500 km – suficient pentru a lovi Moscova și cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.

Ucraina a dezvoltat, de asemenea, propria rachetă cu rază lungă de acțiune, numită Flamingo, dar nu se știe de câte dispune, deoarece aceasta se află în faza incipientă de producție.

SUA analizează, de asemenea, pe lângă Tomahawk și livrarea de rachete Barracuda, precum și de alte rachete americane cu lansare de la sol și din aer, care raze de acțiune de 800-900 km, au declarat alți oficiali ai administrației.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei în Rusia, provocând daune mai mari infrastructurii sale energetice și punând în dificultate apărarea aeriană rusească.

Potrivit unor oficiali americani citați de ziarul american, aprobarea pentru informații suplimentare a venit cu puțin timp înainte ca Trump să posteze pe rețelele de socializare săptămâna trecută un mesaj în care a sugerat că Ucraina ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, într-o schimbare retorică surprinzătoare în favoarea Kievului.

„După ce am văzut problemele economice pe care (războiul) le cauzează Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală”, a scris Trump pe Truth Social marțea trecută, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Este pentru prima dată când Statele Unite vor oferi asistență Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță adânc în teritoriul rus asupra țintelor energetice, au subliniat sursele WSJ.

„Președintele Trump este un politician special. Îi plac soluțiile rapide, iar aceasta este o situație în care soluțiile rapide nu funcționează”, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia începerii președinției Rusiei la Consiliul de Securitate al ONU în luna octombrie.

Nebenzia l-a citat și pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a afirmat că, dacă SUA vor decide să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, „asta nu va schimba situația de pe câmpul de luptă”.

Banii din energie, esențiali pentru efortul de război rusesc

Veniturile din energie rămân cea mai importantă sursă de bani a Kremlinului pentru finanțarea efortului de război, motiv pentru care ca exporturile de petrol și gaze sunt o țintă esențială a sancțiunilor occidentale.

Trump a luat măsuri și pentru a impune o taxă suplimentară asupra importurilor din India, cu scopul de a presa autoritățile de la New Delhi să oprească achizițiile de țiței rusesc la preț redus, și a făcut lobby pe lângă țări precum Turcia pentru a opri și ele achizițiile de petrol de la Moscova.

Miercuri dimineață, miniștrii de finanțe ai țărilor din Grupul celor Șapte au declarat că vor lua măsuri comune pentru a crește presiunea asupra Rusiei Vor fi vizați cei care continuă să-și mărească achizițiile de petrol rusesc și cei care facilitează eludarea sancțiunilor.

De asemenea, atacurile intense cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și altor ținte energetice inamice au împins Rusia într-o criză fără precedent, cu efecte în lanț, iar cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin.