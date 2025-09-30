VIDEO În fața generalilor americani, Trump a povestit cum l-a ironizat pe Putin: „Știi, nu arăți bine. Ești un tigru de hârtie?”

Președintele Donald Trump se adresează unui grup de comandanți militari de rang înalt ai armatei americane, la baza Marine Corps Base Quantico, pe 30 septembrie 2025, în Quantico, Virginia. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a oferit marți detalii despre una dintre conversațiile sale cu liderul rus Vladimir Putin, în timpul căreia a sugerat că Rusia este un „tigru de hârtie”, scrie RBC Ucraina.

Trump a spus încă o dată că este foarte dezamăgit de Putin, deoarece consideră că liderul de la Kremlin ar fi trebuit să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

„I-am spus: «Știi, nu arăți bine. De patru ani duci un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a spus șeful Casei Albe, la Quantico, în cadrul discursului său adresat generalilor și amiralilor americani.

🇺🇸 Trump:



"I am so disappointed in President Putin, I thought he would end this. He was supposed to finish this war in a week. And I told him: you know, you don't look well. You've been waging a war for four years that was supposed to take a week. Are you a paper tiger? It's a… pic.twitter.com/QfVGfgvYXZ — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 30, 2025

Publicația ucraineană notează că sintagma „tigru de hârtie” se referă de obicei la cineva care pare foarte amenințător, dar care nu are putere reală.

Trump și „tigrul de hârtie”

Săptămâna trecută, Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia șeful Casei Albe a lăudat încrâncenarea cu care luptătorii ucraineni își apără țara.

Astfel, Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”, a afirmat liderul american.

Trump a susținut că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare a fi mai mult „un tigru de hârtie” decât o mare putere militară.

„Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă «un tigru de hârtie». Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât!”, a mai scris Donald Trump.

Totodată, acesta a reiterat angajamentul SUA de a furniza arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

„Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a conchis Trump.

Reacția Kremlinului și a Kievului

La o zi distanță, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins comentariul liderului american și a afirmat că președintele Vladimir Putin apreciază eforturile lui Trump de soluționare a conflictului din Ucraina.

Peskov a subliniat că Rusia este un urs, nu un tigru, și că „nu există urs de hârtie”.

Reprezentantul Kremlinului a reiterat că armata rusă înregistrează progrese în Ucraina, unde, potrivit lui, avansează în mod deliberat cu prudență. „Desigur, aceasta este mai degrabă o întrebare pentru armata noastră, dar, în general – și președintele (Putin, n.r.) a afirmat acest lucru în repetate rânduri –, avansăm cu mare prudență pentru a minimiza pierderile… (și) pentru a nu submina potențialul nostru ofensiv. Acestea sunt acțiuni foarte deliberate. Dinamica, repet, arată că pentru cei care nu sunt dispuși să negocieze acum, situația va fi mult mai gravă mâine și poimâine”, a declarat Peskov.

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat satisfacția față de „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major”, a spus Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a salutat, de asemenea, Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.