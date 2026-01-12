Prima păpușă Barbie cu autism, lansată de Mattel. Cum arată păpușa

Mattel a lansat luni prima sa păpușă Barbie cu autism, ca parte a strategiei companiei de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor, transmite The Guardian.

Autismul este o deficiență de dezvoltare a creierului, care influențează modul în care oamenii experimentează și interacționează cu societatea. Deși caracteristicile autismului variază de la o persoană la alta, se estimează că mai mult de un copil din o sută este autist, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Noua păpușă Barbie, creată în colaborare cu organizația caritabilă americană Autistic Self Advocacy Network, este concepută pentru a reprezenta unele dintre modurile în care copiii cu autism pot experimenta, procesa și comunica cu lumea.

Barbie privește ușor lateral, pentru a reflecta modul în care unele persoane cu autism evită contactul vizual direct. Are articulații flexibile pentru mișcări repetitive, un fidget spinner care o ajută să reducă stresul, căști pentru reducerea zgomotului și o tabletă cu simboluri de comunicare alternativă.

Păpușa Barbie cu autism. Foto: Mattel.com

Barbie poartă o rochie fluidă, violet, cu dungi, și mâneci scurte. Pantofii violet completează ținuta, cu talpă joasă, pentru a favoriza stabilitatea și ușurința mișcării.

Deși primele păpuși Barbie datează din 1959, până în 2019 nu existau păpuși cu dizabilități. Acum există păpuși Barbie oarbe, precum și păpuși Barbie în scaune cu rotile, cu sindrom Down, proteze și aparate auditive. Există, de asemenea, o păpușă Ken cu un picior protetic, o alta care folosește un scaun cu rotile cu rampă și una cu aparat auditiv.

„Barbie s-a străduit întotdeauna să reflecte lumea pe care o văd copiii și posibilitățile pe care și le imaginează, și suntem mândri să prezentăm prima noastră păpușă Barbie cu autism, ca parte a acestei munci continue”, a spus Jamie Cygielman, directorul global al departamentului de păpuși al Mattel.

Sursa foto: Dreamstime