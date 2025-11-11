Prima reacția a lui Nicușor Dan în scandalul CSM-Oana Gheorghiu

Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineața disputa iscată între Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM i-a făcut plângere la parchet.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinia să constituie o faptă penală. Și în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a declarat Nicușor Dan, la care ar urma să ajungă cererea de urmărire penală a oficialului, după ce CSM i-a făcut plângere penală pentru instigare la ură, discriminare și violență.

Întrebat dacă Oana Gheoghiu ar trebui să rămână în funcție, șeful statului a răspuns: „Desigur. Toată lume greșește. Și nu e o greșeală așa de mare”.