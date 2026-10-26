Prima reacție a Kremlinului după înfrângerea lui Aleksandar Vucic în alegerile din Serbia

Kremlinul și-a exprimat luni speranța că va avea o relație „constructivă” cu „noile forțe politice” care vor ajunge la putere în Serbia, după înfrângerea suferită de liderul naționalist Aleksandar Vucic, care întreținea legături strânse cu Moscova, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, scrie AFP.

„Dorim să ne exprimăm speranța că acțiunile lor vor viza continuarea în mod constructiv a dezvoltării relațiilor noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice.

„Și că aceste noi forțe politice vor înțelege că o cooperare cu Rusia servește intereselor Serbiei”, a continuat el.

Mesajul lui Zelenski

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a considerat luni că un „nou capitol” în istoria Serbiei a început după înfrângerea electorală a lui Vucic în fața Lista Studenților, o formațiune care a fost înființată în urma protestelor împotriva corupției.

„Îi dorim Serbiei tot succesul posibil, o dezvoltare reală și relații cordiale cu comunitatea europeană (…) Suntem pregătiți să continuăm dezvoltarea cooperării noastre”, a adăugat Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

După invazia rusă la scară largă din februarie 2022, Aleksandar Vucic a susținut integritatea teritorială a Ucrainei, fără a se alătura sancțiunilor împotriva Rusiei votate de Uniunea Europeană (UE).

Belgradul, care întreține de-a lungul istoriei relații bune cu Rusia, depinde foarte puternic de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze.

Însă Serbia este, de asemenea, candidată la aderarea la UE și se află într-o situație delicată, încercând să-și păstreze legăturile atât cu Bruxelles, cât și cu Moscova, comentează AFP.

Alegeri istorice în Serbia

Mișcarea studențească a intrat în istorie duminică în Serbia, triumfând la urne împotriva liderului naționalist Aleksander Vucic, după doi ani de proteste împotriva corupției.

Vucic, aflat la putere de 12 ani, și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare anticipate în favoarea Listei studenților, compusă din reprezentanți ai societății civile, un anunț care a declanșat o explozie de bucurie în toată țara.

„Este clar că am pierdut aceste alegeri”, le-a spus el susținătorilor săi la sediul partidului său din Belgrad. Potrivit lui Vucic, Lista Studenților va avea între 135 și 140 de locuri în legislativ, iar partidul său, aproximativ 105. „Nimeni altcineva nu a intrat în parlament”, a precizat el.



După ce a menținut legături strânse cu Rusia pe tot parcursul președinției sale, el a dat vina pentru rezultat pe influențele străine.

„Vreau ca oamenii să știe că aceasta a fost validarea unei revoluții desfășurate cu sprijinul direct al mai multor țări europene și al statului subteran american, același care este și împotriva președintelui Trump”, a declarat el.