Prima reacție a lui Cătălin Măruță după ce PRO TV i-a închis emisiunea după 18 ani. A anunțat ce va face: „Acum sunt curios”

Vedeta de televiziune a vorbit în comunicatul corporate despre viitorul său după despărțirea de PRO TV. Nu a menționat nimic despre televiziune, mulțumind echipei sale și publicului.

PRO TV a decis să renunțe la emisiunea „La Măruță” după 18 ani, după cum a anunțat PaginadeMedia, citând un comunicat al televiziunii. Ultima emisiune va fi pe 6 februarie.

În comunicatul canalului TV este redată și reacția lui Cătălin Măruță, care a vorbit și despre planurile sale de viitor.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu”, a declarat Cătălin Măruţă, potrivit comunicatului PRO TV.

„Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a mai spus prezentatorul.

Cine este Cătălin Măruță

În vârstă de 48 de ani, născut la Târgu-Jiu, Cătălin Măruță a devenit cunoscut inițial cu emisiunea Trupa DP 2 de pe TVR 2. A trecut pe la Realitatea TV, iar apoi s-a mutat la PRO TV. Cătălin Măruță este căsătorit cu cântăreața Andra, cu care are doi copii.