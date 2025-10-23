Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl întâmpină pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă din Washington DC, Statele Unite, pe 17 octombrie 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi noile sancțiuni energetice „foarte importante” impuse asupra Rusiei de către Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a subliniat că va fi nevoie de mai multă presiune asupra Moscovei pentru a asigura un armistițiu în război, transmite Reuters.

Statele Unite au anunțat miercuri sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere rusești – Rosneft și Lukoil -, la o zi după ce planurile pentru un summit între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au destrămat. Măsurile anunțate cu o zi în urmă au reprezentat primele sancțiuni majore impuse de SUA împotriva Rusiei de la revenirea la putere a lui Donald Trump în data de 20 ianuarie a acestui an.

Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru noile sancțiuni americane, lăudând într-un mesaj distribuit pe platforma „X” o „decizie fermă și bine țintită” care arată că „agresiunea nu va rămâne nepedepsită”.

„Noile sancțiuni americane împotriva giganților ruși din domeniul petrolier sunt un semnal clar că prelungirea războiului și răspândirea terorii au un cost. Și acesta este un pas corect și absolut meritat”, a scris el.

„Presiunea asupra Rusiei este tocmai ceea ce va fi eficient pentru realizarea păcii, iar sancțiunile sunt unul dintre componentele sale cheie”.

SUA și UE, sancțiuni în tandem împotriva Rusiei

Totodată, țările UE au adoptat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, inclusiv o interdicție privind importurile de gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia.

„Acestea sunt foarte importante”, a spus Zelenski despre noile sancțiuni europene, în comentarii făcute pentru jurnaliști de la Bruxelles, unde era așteptat să se întâlnească cu liderii UE.

Răspunzând unei întrebări a unui reporter, el a spus că crede că un armistițiu este încă posibil în Ucraina, dar că este necesară aplicarea unei presiuni mai mari asupra Rusiei pentru ca acest lucru să se întâmple.

El a exclus posibilitatea de a face noi concesii teritoriale Moscovei în condițiile în care și-a exprimat miercuri sprijinul pentru propunerea inițială a lui Trump de încheiere a armistițiului pe actualele linii ale frontului.

Rusia insistă însă să primească întreaga regiune Donețk la orice negocieri, chiar dacă forțele sale armate o ocupă doar parțial iar restul se află sub controlul Kievului.

Cum a reacționat Moscova la noile sancțiuni americane

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administrației Trump de a anula summitul de la Budapesta și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești arată că Washingtonul este „pe picior de război” cu Moscova.

„Statele Unite sunt dușmanul nostru, iar ‘pacificatorul’ lor vorbăreț s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia”, a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la președintele american Donald Trump.

„Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat complet cu Europa nebună”, a adăugat Medvedev.

Ministerul de Externe al Rusiei a adoptat un ton mai calm, subliniind tot joi că sancțiunile energetice impuse de SUA sunt extrem de contraproductive din perspectiva găsirii păcii în Ucraina.

Obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, iar cauzele profunde ale conflictului trebuie rezolvate, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, reporterilor din Moscova.