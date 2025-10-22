Undă verde pentru noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Ultimul stat care se opunea a renunțat la obiecții

Statele din Uniunea Europeană au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care cuprinde o interdicție pentru importurile de gaz natural lichefiat rusesc, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE, miercuri, potrivit Reuters.

„Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost notificați de statul membru rămas că este acum în măsură să își ridice rezerva referitoare la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, se arată în comunicat.

Slovacia era ultima piedică în calea adoptării, după ce țările UE au convenit asupra textului final săptămâna trecută. Premierul Robert Fico a dorit asigurări din partea Comisiei Europene cu privire la problema prețurilor din sectorul energiei și la alinierea obiectivelor climatice cu nevoile producătorilor de automobile și din industria grea.

Un diplomat slovac a declarat că solicitările țării au fost îndeplinite prin noile clauze adăugate la comunicatul final pentru summitul pe care îl vor avea joi liderii UE.

„În consecință, a fost lansată o procedură scrisă pentru aprobarea Consiliului. Dacă nu se primesc obiecții, pachetul va fi adoptat mâine până la ora 8:00”, a adăugat președinția daneză a Consiliului UE.

Interdicția referitoare la gazul natural lichefiat rusesc va intra în vigoare în două etape: contractele pe termen scurt se vor încheia după șase luni, iar cele pe termen lung, de la 1 ianuarie 2027. Astfel, interdicția completă se va concretiza cu un an mai devreme decât foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili rusești.

Noul pachet introduce, de asemenea, noi restricții de călătorie pentru diplomații ruși și listează încă 117 nave din „flota din umbră” a Moscovei, formată preponderent petroliere, aducând totalul la 558.