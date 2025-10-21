Trump nu se va întâlni prea curând cu Putin, anunță oficiali de la Casa Albă / Ce a transmis anterior Kremlinul

Președintele american Donald Trump nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în viitorul apropiat, a declarat marți un oficial american, la doar câteva zile după ce Trump a anunțat că el și Putin se vor întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta.

„Nu este prevăzută o întâlnire între președintele Trump și președintele Putin în viitorul apropiat”, a declarat oficialul american, sub condiția anonimatului, pentru AFP.

BBC News citează la rândul său un oficial al Casei Albe, care a precizat că nu există la acest moment „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească „în viitorul imediat” cu președintele rus Vladimir Putin.

Joi trecută, după o convorbire telefonică de peste două ore cu liderul de la Kremlin, Trump a făcut un anunț surprinzător: se va întâlni cu președintele rus într-un loc „convenit” – la Budapesta, în Ungaria – „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” și a susținut că „s-au înregistrat progrese mari” în urma discuției la telefon.

Trump a mai spus că anticipează că se va întâlni în curând cu Putin, probabil „în următoarele două săptămâni”.

O întâlnire pregătitoare între șeful diplomației americane Marco Rubio și omologul său rus Serghei Lavrov urma să aibă loc săptămâna aceasta, dar Casa Albă a declarat că cei doi au avut o convorbire „productivă” și că întâlnirea nu mai este „necesară”.

Casa Albă nu a oferit mai multe detalii despre motivul pentru care discuțiile au fost amânate.

Potrivit unor surse citate de CNN, Rubio și Lavrov au avut de fapt așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Marți dimineață, un oficial al MAE rus a reacționat la informațiile difuzate de CNN, spunând că „nu poți să amâni o întâlnire care nici nu a fost stabilită”.

O astfel de întâlnire necesită pregătiri, a declarat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, confirmând practic că Lavrov și Rubio nu sunt deocamdată pregătiți să se întâlnească. Riabkov a spus chiar că perspectiva unei întâlniri între cei doi „nu a fost ridicată în mod specific”.

Poziția Rusiei nu s-a schimbat, afirmă Lavrov

Iar Moscova a transmis oficial marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați de la summitul din august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, și că nu este clar când va avea loc următoarea lor întâlnire.

Lavrov le-a spus reporterilor că a fost surprins de un reportaj „lipsit de scrupule” al CNN, care afirma că întâlnirea anticipată dintre Rubio și Lavrov a fost amânată pentru moment și că oficiali americani, a căror identitate nu a fost dezvăluită, consideră că Moscova are în continuare o „poziție maximalistă” în ceea ce privește cererile ei pentru încheierea unui armistițiu.

„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția față de înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul summitului din Alaska”, a declarat Lavrov în fața reporterilor, adăugând că i-a spus exact acest lucru lui Rubio.

Lavrov a mai spus că locul și data următorului summit Trump-Putin sunt mai puțin importante decât punerea în aplicare a înțelegerilor la care s-a ajuns în Anchorage, Alaska.

Kremlinul a transmis și el că nu există o dată clară a preconizatului summit. „Ascultați, avem o înțelegere între președinți, dar nu putem amâna ceea ce nu a fost finalizat”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au dat date exacte”, a adăugat Peskov.