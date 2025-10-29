Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să retragă propunerea de a o numi vicepremier pentru a nu compromite relația cu SUA

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, nominalizată de premierul Ilie Bolojan pentru postul de vicepremier, spune că postarea critică la adresa lui Donald Trump care a stârnit acum reacții a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat – întâlnirea din februarie a președintelui american cu Volodimir Zelenski.

Oana Gheorgiu a reacționat miercuri pe Facebook după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că prin eventuala numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii” și să „ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”.

„Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termini”

Cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață spune că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Oana Gheorghiu mai spune că toate comentariile și postările sale au reprezentat „opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”.

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, adaugă Gheorghiu.

Mesajele critice postate de Oana Gheorghiu la adresa administrației Trump

Într-o postare din februarie, după conflictul pe care l-a avut liderul ucrainean Volodimir Zelenski cu președintele și vicepreședintele SUA în Biroul Oval al Casei Albe, Oana Gheorghiu i-a numit „golani” pe Donald Trump și JD Vance.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, a scris Oana Gheorghiu în postarea de pe Facebook din 28 februarie.

Într-o altă postare, Oana Gheorghiu afirmase că SUA este „condusă temporar de oameni mici”.

„America este o țară măreață, condusă temporar de oameni mici”, a scris Oana Gheorghiu în postarea de pe Facebook din 1 martie.

În 16 februarie, după Conferința de Securitate de la Munchen, unde vicepreședintele american a criticat decizia autorităților române de a anula alegerile prezidențiale din 2024, Oana Gheorghiu a spus că JD Vance a făcut „o afirmație periculoasă, care nu doar relativizează ingerințele externe, dar justifică orice atac asupra instituțiilor democratice și normalizează intervenția oligarhilor și autocraților în procesul electoral”.

„Dar ce se întâmplă cu democrația americană, când amenințarea vine chiar din interior? Când puterea devine un joc al miliardarilor și al unor lideri care cred că dețin adevărul absolut și care pare că vor și puterea absolută?”, a scris Oana Gheorghiu la acel moment pe Facebook.

„Va rezista democrația americană, cea pe care o credeam infailibilă? Va putea face față nebuniei propriilor săi lideri? Vor putea cetățenii americani să vadă pericolul și să-l oprească? Sau vom asista la prăbușirea instituțiilor, una câte una, sub discursul toxic al lui J.D. Vance, sub manipulările lui Musk și sub haosul generat de Trump?”, a adăugat ea.

Tot pe Facebook, în 5 mai, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață a criticat PSD pentru decizia de a nu-și exprima public susținerea pentru niciunul dintre candidații din finala prezidențială, Nicușor Dan și George Simion.

„Pentru PSD, o orientare pro-Rusia pare acceptabilă. Mai bine aruncă țara în haos decât să admită că au greșit, că au pierdut, că au împovărat țara ca să câștige alegeri și nu le-a ieșit. Am mai văzut oare genul ăsta de reacție, la PSD?”, scrisese Oana Gheorghiu la acel moment.