Într-un prim mesaj după ce deputații au aprobat moțiunea simplă a PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, premierul Luca Niculescu spune că sprijină „eforturile pe care Alexandru Rogobete le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților”.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR prin care se cere demiterea ministrului PSD al Sănătății a fost adoptată, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Alexandru Rogobete a spus că nu își dă demisia.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Luca Niculescu spune că respectă „dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice”.

El mai spune că atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile trebuie orientate către soluții.

„Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical.

De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere.

Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, afirmă Niculescu într-un mesaj postat pe Facebook.

Cu ce voturi a trecut moțiunea împotriva lui Rogobete

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru”, 91 de voturi „împotrivă”. Au fost și 17 abțineri, iar 6 deputați dintre cei prezenți nu au votat.

În favoarea moțiunii au votat deputații PNL, USR, AUR, SOS, unul de la minorități și doi neafiliați. Împotrivă au votat parlamentarii PSD,cunul de la UPR și patru neafiliați. UDMR s-a abținut.

Semnatarii moțiunii simple susțin că Alexandru Rogobete este mai preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice.

Rogobete, aflat la al doilea mandat în fruntea Ministerului Sănătății, este învinuit că tratează semnalările pacienților „ca pe o problemă de imagine” și că a construit deficitar bugetul Sănătății pentru anul 2026.

De asemenea, deputații USR și PNL au solicitat prezentarea unui calendar clar de finanțare și plată a restanțelor pentru concediile medicale, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

Moțiunile simple nu duc la demisia ministrului dacă sunt adoptate, dar ele reprezintă un instrument parlamentar prin care opoziția își exprimă punctul de vedere privind o problemă de politică internă. Printr-o moțiune simplă, este dat practic un vot de neîncredere din partea unei Camere a Parlamentului față de activitatea unui ministru sau față de o politică a Guvernului.