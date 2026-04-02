Prima reacție a unui aliat al SUA după discursul lui Trump: „Ceva este clar”

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a făcut joi un apel la dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma discursului lui Donald Trump, considerând că obiectivele au fost atinse, transmite AFP.

Albanese a subliniat că atacurile americano-israeliene au slăbit forțele aeriene, marina și industria militară iraniană.

„Acum că aceste obiective au fost atinse, nu este clar ce mai rămâne de făcut, nici cum ar putea arăta deznodământul”, a declarat el într-un discurs ținut la Canberra.

„Ceva este clar: cu cât războiul durează mai mult, cu atât impactul său asupra economiei mondiale este mai mare”, a adăugat premierul Australiei, un aliat major al Statelor Unite, chiar dacă nu este țară NATO.

Australia depinde în mare măsură de importurile de combustibil, iar rezervele sale actuale i-ar permite să reziste 37 de zile. Această țară-continent este afectată de blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, o rută strategică prin care tranzitează de obicei o cincime din traficul mondial de hidrocarburi.

Declarațiile lui Albanese au venit după un discurs foarte așteptat al președintelui american Donald Trump, care a spus că războiul din Iran „e aproape de final”, dar și că SUA vor lovi tare în următoarele săptămâni.

Președintele american a declarat că obiectivul său este să distrugă armata iraniană, să pună capăt sprijinului acordat de Republica Islamică grupurilor armate din regiune și să o împiedice să se doteze cu bomba atomică.

„Mă bucur să spun că aceste obiective strategice fundamentale sunt pe cale să fie atinse”, a afirmat Trump într-un discurs televizat de 19 minute. Piețele financiare au reacționat negativ după ieșirea publică a președintelui american: prețul petrolului a crescut și mai mult, iar acțiunile au scăzut.

Prim-ministrul australian a afirmat anterior că țara sa nu ia parte la război. Ministrul australian al apărării, Richard Marles, a spus joi că țara sa va participa la o reuniune multilaterală organizată de Regatul Unit.