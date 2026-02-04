Prima reacție a unui lider PSD după ce Kelemen Hunor a cerut reducerea taxelor: „Să înțeleg că avem acum și «UDMR-iști» mascați în PSD-iști?” 

Ieșirea publică a lui Claudiu Manda, secretarul general al PSD, este prima reacție de la vârful formațiunii după ce președintele UDMR Kelemen Hunor a cerut marți seară reducrea taxelor locale.

Într-o postare făcută miercuri pe Facebook, Claudiu Manda spune că social-democrații au fost acuzați de faptul că vor să rupă coaliția „ că am avea o agendă ascunsă atunci când semnalăm măsuri luate fără consultare”.

Fără a pomeni direct declarațiile lui Kelemen Hunor, Manda întreabă ironic dacă vor fi acuzați și UDMR-iștii de apropiere de PSD, aluzie la criticile la adresa unor liberali care au contestat măsurile guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Pe lângă «PNL-iști» mascați în PSD-iști, să înțeleg că avem acum și «UDMR-iști» mascați în PSD-iști?”, scrie Claudiu Manda. Contactat de HotNews, Manda nu a dorit să ofere detalii suplimentare față de postarea făcută.

Anterior, tot miercuri, surse din conducerea PSD au spus că ideea UDMR nu este una rea, dar că este nevoie de o discuție în coaliție pentru a stabili concret propunerea partidului condus de Kelemen Hunor.

„Este o idee rațională, care merită discutată în coaliție”, au declarat surse din conducerea PSD pentru HotNews.

Solicitarea lui Kelemen Hunor

Partidul condus de Kelemen Hunor a transmis marți că inițiază, „în mod oficial, pe lângă prim-ministru, posibilitatea ca autoritățile locale, în limitele nivelurilor de impozitare stabilite prin lege, să poată reduce impozitele până la adoptarea bugetelor și să reintroducă facilitățile fiscale, în special pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cele mai vulnerabile”.

Noile taxe și impozite locale au fost majorare de la 1 ianuarie 2026, iar în coaliție decizia a fost luată s-a luat anul trecut. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pe 1 septembrie 2025, cu susținerea partidelor din coaliție, privind aceste creșteri.



„Guvernul poate face acest lucru printr-o ordonanță de urgență. Totodată, UDMR a inițiat și acordarea, pe parcursul anului, a unui sprijin financiar țintit pentru pensionarii cu pensii mici, având în vedere perioada dificilă”, conform UDMR.

Întrebat miercuri în Parlament, dacă a discutat cu premierul Bolojan despre reducerea taxelor și impozitelor locale, Kelemen Hunor a precizat că urmează să se întâlnească cu el.

La întrebarea dacă se rupe coaliția de guvernare dacă premierul nu va dori să revină la impozite mai mici, Kelemen Hunor a replicat: „Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reușit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe. (…) În acest moment are susținerea coaliției”.

Kelemen Hunor a spus că propunerea sa este ca reducerile de taxe și impozite să fie de până la 50% și să fie decise de autoritățile locale, „în funcție de posibilități”.